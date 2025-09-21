Tko je predstavnik Srbije na Interviziji? Čovjek neviđene frizure zapravo skriva mnoge talente

Nastupom na ruskoj Interviziji 2025. Srbija je u prvi plan izbacila ime koje hrvatskoj publici možda i nije posve poznato – Slobodana Trkulju (48). Glazbenik je nastupom oduševio međunarodnu publiku i žiri, a njegov osebujni stil u kojem se isprepliću tradicijski balkanski instrumenti i moderni aranžmani pokazao je da i takva vrste glazbe može biti privlačna široj publici.

Trkulja dolazi iz Odžaka, a već kao dječak pokazivao je nesvakidašnji talent. Samouk na mnogim instrumentima, s 15 godina proglašen je najboljim instrumentalistom na Festivalu glazbenih društava Vojvodine. Nakon Karlovačke gimnazije upisao je jazz konzervatorij u Amsterdamu, gdje je diplomirao i magistrirao saksofon.

No Trkulju nikada nije zanimala samo klasična naobrazba – njegovu umjetnost obilježava svestranost. Danas svira cijeli niz instrumenata: klarinet, frulu, gajde, tamburu, kaval, duduk, pa sve do saksofona i drugih modernih dionica.

Nastupa zajedno sa svojim sastavom

Godine 2000. osnovao je sastav Balkanopolis, s kojim je nastupao diljem svijeta i surađivao s uglednim orkestrima poput nizozemskog "Metropole Orchestra".

Njegov stil karakteriziraju neparni ritmovi, bogate orkestracije i vokalni izričaj koji spaja arhaične melodije s modernom produkcijom. Upravo je ta mješavina i na Interviziji izazvala oduševljenje publike, jer je donijela nešto što se rijetko čuje na međunarodnim pozornicama.

Osim koncertnih aktivnosti, Trkulja se posvećuje i edukaciji te očuvanju kulturne baštine, držeći radionice i masterclassove za mlade glazbenike.

