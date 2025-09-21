Preminuo britanski voditelj John Stapleton

John Stapleton, jedan od najpoznatijih britanskih televizijskih voditelja i novinara, preminuo je u 79. godini, pišu strani mediji. Legendarni reporter i voditelj bolovao je od Parkinsonove bolesti, koja je bila dodatno zakomplicirana upalom pluća, a preminuo je mirno u bolnici rano jutros, potvrdila je njegova agentica.

Stapleton je karijeru gradio gotovo pola stoljeća, a publika ga pamti po emisijama GMTV, Good Morning Britain i BBC-jevoj kultnoj emisiji Watchdog. Bio je i jedan od prvih voditelja Sky Newsa. Tijekom karijere izvještavao je s ratova, pratila četiri američka predsjednička izbora te svojim radom stekao status omiljenog i respektiranog novinara.

Foto: Profimedia

U listopadu 2024. godine John je javno otkrio dijagnozu Parkinsonove bolesti, istaknuvši kako odbija biti nesretan te da uči živjeti s bolešću. Njegova otvorenost i optimizam nadahnuli su mnoge.

Njegova agentica Jackie Gill izjavila je da su mu sin Nick i snaha Lisa stalno bili uz njega u posljednjim danima. "John je bolovao od Parkinsonove bolesti, koju je dodatno zakomplicirala upala pluća. Njegov sin i snaha bili su stalno uz njega, a John je rano jutros mirno preminuo u bolnici", rekla je.

Tužna vijest stiže samo nekoliko dana nakon što je njegov sin Nick Stapleton javnosti otkrio da se zdravstveno stanje njegovog oca pogoršalo.

