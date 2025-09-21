Trump 'narančastiji' nego 2019. godine? Svi pričaju o njegovu tenu

Američki predsjednik Donald Trump (79) ovih je dana posjetio Ujedinjeno Kraljevstvo. Tijekom svog drugog službenog državnog posjeta susreo se s premijerom Sireom Keirom Starmerom i članovima britanske kraljevske obitelji, kraljem Charlesom, kraljicom Camillom, princem Williamom i princezom Kate. Iako su ga pratili prosvjedi, Trump je očito uživao u boravku, opet zanemarujući protokol.

Daily Star je iz arhive izvukao svoj poznati „Fantametar“ kako bi provjerio koliko je Trumpovo lice bilo narančasto. Fotografije s prvog posjeta, kada se susreo s pokojnom kraljicom Elizabetom II., pokazuju blaži ten, dok je sada njegova prepoznatljiva narančasta nijansa bila znatno izraženija, posebno na tiskovnim konferencijama sa Starmerom, gdje je plava pozadina dodatno naglasila njegov ten.

Foto: Profimedia

Komentatori su primijetili da Trump, nakon povratka u politiku, izgleda „narančastije nego ikad“. Fantametar je ranije dosegao vrhunac tijekom poznate scene s narančastim sigurnosnim prslukom i kamionom za smeće, kada je ulazio u prepirku s Joeom Bidenom.

Foto: Profimedia

Trumpov ten već dugo izaziva pažnju javnosti. Dok je bio dijete, imao je blijed ten i rumene obraze, što se znatno razlikuje od današnjeg preplanulog izgleda. Stručnjakinja za sunčanje Tania Woloshyn tvrdi da Trump vjeruje kako promjena boje kože poboljšava njegov izgled i samopouzdanje. Tijekom godina njegov ten je sve više „narančastio“, a do 2016. godine gotovo je dosegao „mandarinski“ ton.

