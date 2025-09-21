Vlatka Pokos se vratila u Hrvatsku i zablistala na pozornici: 'Koja predivna noć'

Pjevačica Vlatka Pokos (55) vratila se u Hrvatsku i zasjala na pozornici Weekend.18 festivala u Rovinju, gdje je svojim nastupom oduševila domaću publiku. Subotnja večer drugog dana punoljetnog izdanja festivala vratila je posjetitelje u 90-e – zlatno doba hrvatske dance glazbe.

Poseban trenutak večeri bio je kada se Pokos pridružila pjevačici Tajči (55) i zajedno s njom izvela bezvremenski hit “Hajde da ludujemo ove noći”. Svojom izvedbom osvojile su publiku, a Vlatka je taj emotivan trenutak podijelila i na Instagramu.

Foto: Instagram

"Predivna Tajči i ja! Koja predivna noć", napisala je Pokos.

Osim njih, na pozornici su nastupili i Minea, Ilan Kabiljo, Ivana Banfić te DJ Stanko Bondža.

Podsjetimo, Vlatka je nedavno obznanila pratiteljima da živi u Irskoj, gdje radi u luksuznoj trgovini u središtu Dublina.

Foto: Matko Begovic/pixsell

"Radim u jednoj luksuznoj trgovini, ne želim reći gdje točno jer ne želim znatiželjnike na poslu, u samom centru Dublina. Prekrasan prostor, divni kolege i prekrasan brend uz koji neprestano uči nove stvari", objasnila je tada na Instagramu.

