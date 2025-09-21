Suzana Mančić srela poznatu holivudsku zvijezdu, fanovi oduševljeni: 'Nova ljubav'

Holivudski glumac Steven Seagal (73) ovih dana boravi u Beogradu, gdje je stigao zbog zbog snimanja akcijskog trilera "Order of the Dragon". Njegova posjeta oduševila je mnoge, a među njima i "loto" djevojku Suzanu Mančić (68).

Suzana je imala priliku susresti poznatog glumca na jednom gradskom događanju. Na svom Instagram profilu objavila je i prvu zajedničku fotografiju s njim, a uz fotografiju je opisala kako je do susreta došlo.

"Dobra večer, mogu li se fotografirati s vama? Hvala puno", napisala je.

Fotografija je odmah izazvala brojne komentare pratitelja.

"Prekrasno", "Moj omiljeni glumac", "Prirodnije je da je on tražio slikanje", "Zauvijek ću pamtiti anegdotu sa slikanja", "Baš je zgodan Steven", "Nova ljubav", pisali su fanovi.

Podsjetimo, Steven je nedavno bio i na manifestaciji "Snaga jedinstva 2025", održana povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Foto: R.z./ata Images/pixsell

Slavni akcijski junak privukao je pozornost fotografa svojim elegantnim izdanjem.

