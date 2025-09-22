Projekt za pamćenje: Boris Novković snima poseban album u čast pokojnog oca

Prošlo je gotovo dva desetljeća otkako nas je napustio legendarni glazbeni autor Đorđe Novković, a njegov sin Boris Novković (56) ovih je dana pokrenuo poseban projekt u čast očevu stvaralaštvu.

Snimanje u poznatom studiju gdje su snimali i Beatlesi

U suradnji s Croatia Records, Boris priprema poseban album s pjesmama Đorđa Novkovića u novim aranžmanima. Snimanje se odvija na simboličnoj lokaciji - u slavnom Abbey Road studiju u Londonu, gdje su stvarali i The Beatlesi.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

"Ovaj album je za mene nevidljivi spomenik, važniji od bilo kojeg mramornog. To je trajna ostavština glazbe mog oca, nešto što će nadživjeti generacije i s vremenom postati dio glazbene klasike", rekao je Boris za Story.

Suradnja s kraljevskim orkestrom

Na albumu surađuje i s kraljevskim orkestrom, a ideju za cijeli projekt inicirao je Želimir Babogredac, predsjednik uprave Croatia Recordsa. "Naravno da me kontaktirao kao Đorđevog sina, no ja sam tek jedan mali kotačić u ovom velikom projektu u kojem sudjeluju i brojni izvođači s kojima je Đorđe tijekom života radio", izjavio je skromno.

Foto: Pixsell

Đorđe Novković kao čovjek i vizionar

Boris se prisjetio i manje poznatih aspekata očevog karaktera: "Bio je emotivno suzdržan i decentan, ali vjerujem da bi ga ovakav projekt dirnuo do suza. Abbey Road i Beatlesi bili su dio njegovih glazbenih početaka."

Govoreći o ocu iz obiteljskog kuta, Boris ističe: "Bio je pragmatičan, odan, mudar. Naučio me koliko su važni rad i disciplina. Dok su moji vršnjaci izlazili, ja sam pisao pjesme i gradio put prema glazbi."

Također, na pitanje po čemu će ga najviše pamtiti, Boris bez razmišljanja odgovara: "Po njegovoj ljubavi prema ljudima. Bio je plemenit, okupljao različite ljude i uvijek davao priliku mladima. Nikada nije bio zavidan tuđem uspjehu."

POGLEDAJTE VIDEO: Gume se pale, motor grmi, a publika je očarana: Bili smo na natjecanju u driftanju kraj Velike Gorice