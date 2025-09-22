IMA JASAN STAV /

Josip Radeljak zapalio Facebook: Osvanuo u Trumpovoj kapi, njegova poruka podigla prašinu

Josip Radeljak zapalio Facebook: Osvanuo u Trumpovoj kapi, njegova poruka podigla prašinu
Foto: Pavao Bobinac/(dosadni) Fotograf

Njegova objava izazvala je veliki broj reakcija

22.9.2025.
11:01
Hot.hr
Pavao Bobinac/(dosadni) Fotograf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poduzetnik Josip Radeljak (82) u jednoj od svojih najnovijih objava iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama pomalo kontroverznom fotografijom. Naime, Radeljak je objavio fotografiju na kojoj nosi prepoznatljivu crvenu kapu s natpisom "Make America Great Again", simbol koji je postao zaštitni znak američkog republikanskog političkog pokreta i američkog predsjednika Donalda Trumpa (79).

"Go Donald - gooooo...!!!", napisao je u opisu objave, a ubrzo nakon toga se našlo mnoštvo reakcija. "Neka dragi Bog čuva našeg Donalda", "Potpisujem!", "Samo jako", samo su neki od komentara. 

Podsjetimo, Josip često na svom Facebooku iznosi vlastite osvrte kada su u pitanju društvena i politička zbivanja u svijetu, a ovom prilikom je ponovno izazvao val reakcija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Maja Šuput o djetetu, poslu i 'Gospodinu Savršenom': 'Bila je odlična sezona, dečki su bili super'

Josip RadeljakFacebookDonald TrumpKapa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IMA JASAN STAV /
Josip Radeljak zapalio Facebook: Osvanuo u Trumpovoj kapi, njegova poruka podigla prašinu