Josip Radeljak zapalio Facebook: Osvanuo u Trumpovoj kapi, njegova poruka podigla prašinu

Poduzetnik Josip Radeljak (82) u jednoj od svojih najnovijih objava iznenadio je pratitelje na društvenim mrežama pomalo kontroverznom fotografijom. Naime, Radeljak je objavio fotografiju na kojoj nosi prepoznatljivu crvenu kapu s natpisom "Make America Great Again", simbol koji je postao zaštitni znak američkog republikanskog političkog pokreta i američkog predsjednika Donalda Trumpa (79).

"Go Donald - gooooo...!!!", napisao je u opisu objave, a ubrzo nakon toga se našlo mnoštvo reakcija. "Neka dragi Bog čuva našeg Donalda", "Potpisujem!", "Samo jako", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Josip često na svom Facebooku iznosi vlastite osvrte kada su u pitanju društvena i politička zbivanja u svijetu, a ovom prilikom je ponovno izazvao val reakcija.

