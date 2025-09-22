OTKRIVENI DETALJI /

Tragedija u Meksiku: Voditeljica poginula nekoliko minuta nakon što je objavila fotografiju iz aviona

Foto: Profimedia

Voditeljica se pripremala za sat letenja

22.9.2025.
12:26
Hot.hr
Profimedia
Poznata meksička voditeljica Debora Estrella poginula je samo nekoliko minuta nakon što je objavila svoju posljednju fotografiju iz aviona u kojem je izgubila život. Nesreća se dogodila tijekom priprema za sat letenja.

Mali avion srušio se na tlo u blizini industrijskog kompleksa u gradu García, u saveznoj državi Nuevo Leon, na sjeveroistoku Meksika. Na društvenim mrežama pojavili su se neslužbeni snimci koji navodno prikazuju trenutak nesreće – avion se okreće izvan kontrole i pada, dok se iznad njega vidi helikopter čiji je pilot pokušavao procijeniti može li pomoći.

Nekoliko trenutaka prije nesreće, Debora je na Instagramu objavila fotografiju aviona u kojem se nalazila i napisala: "Pogodite što", prije nego što je ušla u pilotsku kabinu.

@elheraldodemexico ✈️💔 Fallece Débora Estrella #DéboraEstrella #HeraldoDigital ♬ sonido original - elheraldodemexico

Na TikToku se također pojavio videozapis na kojem je navodno zabilježen trenutak pada. Deborin bivši suprug, novinar Jose Luis García, vijest o njezinoj smrti podijelio je na društvenim mrežama ubrzo nakon što je saznao za tragediju. "Srušio se avion", napisao je. 

POGLEDAJTE VIDEO: Putnički avion 18 minuta kružio prije nego što je sletio, razlog će vas šokirati

VoditeljicaAvionska NesrećaObjava
