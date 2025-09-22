Tragedija u Meksiku: Voditeljica poginula nekoliko minuta nakon što je objavila fotografiju iz aviona
Voditeljica se pripremala za sat letenja
Poznata meksička voditeljica Debora Estrella poginula je samo nekoliko minuta nakon što je objavila svoju posljednju fotografiju iz aviona u kojem je izgubila život. Nesreća se dogodila tijekom priprema za sat letenja.
Mali avion srušio se na tlo u blizini industrijskog kompleksa u gradu García, u saveznoj državi Nuevo Leon, na sjeveroistoku Meksika. Na društvenim mrežama pojavili su se neslužbeni snimci koji navodno prikazuju trenutak nesreće – avion se okreće izvan kontrole i pada, dok se iznad njega vidi helikopter čiji je pilot pokušavao procijeniti može li pomoći.
Nekoliko trenutaka prije nesreće, Debora je na Instagramu objavila fotografiju aviona u kojem se nalazila i napisala: "Pogodite što", prije nego što je ušla u pilotsku kabinu.
Na TikToku se također pojavio videozapis na kojem je navodno zabilježen trenutak pada. Deborin bivši suprug, novinar Jose Luis García, vijest o njezinoj smrti podijelio je na društvenim mrežama ubrzo nakon što je saznao za tragediju. "Srušio se avion", napisao je.
