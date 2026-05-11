Otvaraju grobove i mrtvima vade zlatne zube: Broj pljački popeo se na 240

Serija bezobzirnih pljački grobova potresa Austriju. Lopovi razbijaju provaljuju u grobnice i razbijaju lijesove, a zatim pokojnicima vade zlatne zube i plombe.

Austrijska policija već mjesecima tapka u mraku. Nakon prvih slučajeva u Beču, pljačke su se proširile i na Donju Austriju. Do sada je provaljeno u ukupno 240 grobnica, prenosi Fenix austrijske medije.

Prema pisanju portala Newsflix, pljačkaši uvijek rade na isti način. Ciljaju grobnice ili grobove prekrivene teškim kamenim pločama. Prvo režu silikonske brtve, pomiču tešku ploču te izvlače lijesove na površinu. Lijesove zatim sijeku isključivo u gornjem dijelu, u razini glave pokojnika, kako bi došli do zlatnih zubi i plombi.

Policija nema osumnjičenike

Austrijska policija provela je kriminalističku obradu, ispitala svjedoke i analizirala videozapise, no za sada nema konkretnih osumnjičenika.

Oskvrnuće grobova smatra se teškim kaznenim djelom koje narušava mir pokojnika i predstavlja imovinski delikt. Prema njemačkom i austrijskom kaznenom zakonu, onome tko neovlašteno uzme tijelo ili dijelove tijela pokojnika prijeti kazna zatvora do tri godine ili visoka novčana kazna. Kažnjiv je čak i sam pokušaj djela.

Uz povredu mira pokojnika, počiniteljima se sudi i za uništenje imovine (lijesovi, ploče) te krađu, što u slučaju organiziranih bandi može dovesti do višegodišnjih zatvorskih kazni.

