Poljakinja skakala s padobranom u Poreču pa promašila pistu: Teško ozlijeđena nakon pada na stablo

Porečka policija izvijestila je o nesreći u kojoj je ozlijeđena stanka državljanka prilikom skakanja iz padobrana.

Do nesretnog događaja došlo je u petak nešto prije 16 sati na sportskom aerodromu u Ulici Karla Huguesa. Poljakinja (36) u fazi spuštanja i prizemljenja, pogrešno je procijenila smjer i jačinu vjetra. Zbog toga je u potpunosti promašila predviđenu travnatu sletnu pistu aerodroma.

Umjesto na pistu, nesretna žena je sletjela na obližnje stablo visine oko tri metra, pri čemu je zadobila tjelesne ozljede.

Hitno prevezena u KBC Rijeka

Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe. Unesrećena 36-godišnjakinja je nakon pružene prve pomoći hitno prevezena u riječku bolnicu, gdje su joj liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede.

O ovom izvanrednom događaju na sportskom aerodromu policija će službeno obavijestiti i Agenciju za civilno zrakoplovstvo radi daljnjeg postupanja i utvrđivanja svih okolnosti.