Otac dvoje djece (44) bori se za život, priklještio ga stroj: U Puli tragično poginuo radnik

Teška nesreća na radu dogodila se tijekom noći u jednom proizvodnom pogonu u Osijeku, gdje je stroj prikliještio radnika (44). Na mjesto događaja odmah su upućeni djelatnici hitne pomoći, vatrogasci i policija, piše SiB.

Kako je potvrđeno, ozlijeđeni muškarac, inače otac dvoje djece, zadobio je teške tjelesne ozljede te je nakon pružene pomoći hitno prevezen u KBC Osijek, gdje je zadržan na daljnjem liječenju. Osječka je policija u 1.37 sati zaprimili su dojavu Županijskog centra 112 da je u pogonu tvrtke jednog radnika prikliještio stroj.

"Naši su djelatnici izišli na mjesto događaja, no nije bilo potrebe za našom intervencijom, jer je oslobođen prije nego smo došli", potvrdio je za SiB zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Osijek Davor Škarica. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a okolnosti nesreće i njezin točan uzrok još se utvrđuju. U tijeku je kriminalističko istraživanje.

Tragedija u Puli

Naime, dogodila se još jedna nesreća na radu koja je završila tragično. Pulska policija je jučer oko 14 sati zaprimila dojavu o nesreći na radu na gradilištu na Fažanskoj cesti uslijed koje je preminuo Indijac (37), izvijestila je PU istarska.

Nesreća se dogodila kada je Indijac, inače zaposlenik tvrtke koja obavlja radove na gradilištu, ušao u iskopanu rupu na gradilištu u koju je bager spuštao betonski temelj. U jednom trenutku došlo je do gubitka stabilnosti bagera opterećenog teretom i prevrtanja bagera na bočnu stranu. Grana bagera i prometni znak pali su na stradalog radnika koji je žurno prevezen u pulsku bolnicu gdje je uslijed težine zadobivenih ozljeda preminuo.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a o događaju su izvješteni nadležno državno odvjetništvo i inspekcija zaštite na radu koji poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti.