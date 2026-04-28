Svibanj donosi dva puna Mjeseca: Život ova četiri horoskopska znaka pretvorit će u pravi pakao

Svibanj donosi iznimno rijedak nebeski spektakl koji se događa "jednom u plavom mjesecu" - dva puna Mjeseca unutar istog kalendarskog mjeseca.

Ovaj astrološki fenomen obećava razdoblje nabijeno intenzivnom energijom, dubokim transformacijama i značajnim životnim prekretnicama. Mjesec započinje snažnim Punim Mjesecom u Škorpionu 1. svibnja, a završava jednako moćnim Plavim Mjesecom u Strijelcu 31. svibnja.

Ova dvostruka lunarna sila stvorit će vrtlog promjena koji će osjetiti svi, no astrolozi ističu kako će četiri znaka Zodijaka biti u samom epicentru ovog energetskog "kaosa". Cijeli mjesec za njih će biti prilika za otpuštanje starog i otvaranje vrata novim počecima, iako proces može biti turbulentan.

Škorpion

Za škorpione, svibanj nije samo mjesec transformacije, već potpune osobne katarze. S prvim punim Mjesecom koji se pojavljuje upravo u njihovom znaku, oni će biti prisiljeni suočiti se s najdubljim i najskrivenijim dijelovima svoje osobnosti.

Ovo je za njih najsnažnija lunacija u godini, koja osvjetljava njihov identitet i poziva ih da hrabro odbace staru kožu i verziju sebe koja im više ne služi. Očekuje ih iznimno intenzivno razdoblje u kojem će na površinu isplivati dugo potiskivane emocije, tajne i strahovi.

Odnosi s drugima bit će na velikoj kušnji, jer će ovaj Mjesec zahtijevati potpunu emocionalnu iskrenost. Iako će se ovaj proces činiti kaotičnim, on Škorpionima nudi jedinstvenu priliku da se oslobode teškog tereta prošlosti i krenu naprijed s novom, autentičnom snagom.

Bik

Dok škorpioni prolaze kroz unutarnju oluju, bikovi će se naći u središtu vanjske, koja će protresti same temelje njihovih najvažnijih odnosa. Pun Mjesec u Škorpionu, njihovom suprotnom znaku, stavlja fokus na partnerstva, brakove i poslovne suradnje.

Na površinu bi mogle isplivati sve skrivene napetosti i neriješeni problemi, što će zahtijevati brutalno iskrene razgovore i donošenje teških odluka. Astrološka os bik-škorpion predstavlja ples između sigurnosti i transformacije, posjedovanja i otpuštanja.

Ovaj turbulentni period natjerat će Bikove da se zapitaju što uistinu žele od svojih veza i da naprave mjesta samo za one odnose koji su u skladu s njihovim pravim vrijednostima, čak i ako to znači napuštanje naizgled stabilnih situacija.

Strijelac

S Plavim Mjesecom koji će obasjati njihov znak krajem svibnja, strijelci će doživjeti veliku kulminaciju osobnog rasta i životne filozofije. Cijeli mjesec vodit će ih prema ovom ključnom trenutku, potičući ih da se oslobode starih uvjerenja, ograničavajućih stavova i svega što ih je sputavalo u potrazi za istinom i slobodom.

Ovo je za njih vrhunac godine, rijetka prilika da otpuste ono što su bili i zakorače u ono što postaju. Mogu očekivati iznenadne spoznaje, prosvjetljenja i prilike koje će ih usmjeriti na potpuno novi životni put.

Iako ovaj proces može biti kaotičan i donijeti privremeni osjećaj nesigurnosti dok napuštaju poznato, on je apsolutno nužan za njihov daljnji razvoj i ostvarenje punog potencijala.

Blizanci

Za brze i komunikativne blizance, svibanjski kaos manifestirat će se prvenstveno u sferi komunikacije, ideja i međuljudskih odnosa. Dva puna Mjeseca aktivirat će njihovu osjetljivost, a posebno će biti pogođeni Plavim Mjesecom u Strijelcu, njihovom suprotnom znaku.

Ova lunacija donijet će istinu na vidjelo u njihovim romantičnim vezama i partnerstvima. Bit će suočeni s potrebom da jasno i bez uljepšavanja izraze svoje stavove i osjećaje, što može dovesti do sukoba, ali i do pročišćenja odnosa koji su postali neiskreni.

Ovaj mjesec naučit će ih važnosti autentične i otvorene komunikacije, tjerajući ih da preuzmu odgovornost za svoje riječi i odluke.