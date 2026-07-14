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PRAVI PODUZETNIK /

Trump odustaje od naknade od 20 posto za nadzor Hormuza, ali smislio je nešto drugo

Trump odustaje od naknade od 20 posto za nadzor Hormuza, ali smislio je nešto drugo
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Foto: AFP/AFP/Profimedia

'Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20 posto trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama', objavio je Trump

14.7.2026.
19:46
Hina
AFP/AFP/Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump odustao je od prijedloga o naplati naknade od 20 posto za nadzor Hormuškog tjesnaca, rekavši u utorak da će umjesto toga težiti investicijskim sporazumima sa zaljevskim državama.

Američke snage izvele su niz napada na Iran treću noć zaredom nakon što je Teheran objavio da je zatvorio Hormuški tjesnac, što je u ponedjeljak potaknulo Trumpa da ponovno uvede blokadu iranskog brodarstva i predloži uvođenje naknade.

Ali nešto manje od pet sati prije nego što se naknada trebala početi naplaćivati, Trump je rekao da je Hormuz otvoren za sav brodski promet osim iranskog.

Umjesto naknada trgovinski i investicijski sporazumi

"Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20 posto trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama", objavio je Trump na platformi Truth Social.

SAD bi uvođenjem naknade od 20 posto mogao zarađivati oko 240 milijuna dolara dnevno.

UN-ova agencija za pomorski promet priopćila je da se protivi bilo kakvim naknadama za tjesnace koji se koriste u međunarodnoj plovidbi te da ne postoji pravna osnova za uvođenje obveznih pristojbi za prijevoz tereta.

Trump je u utorak rekao da ne misli da bi itko trebao imati pravo naplaćivati ​​​​naknadu brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.

"Ne sviđa mi se koncept naknade, ali istovremeno nije pošteno da štitimo ovaj tjesnac za cijeli svijet", rekao je američki predsjednik novinarima.

Donald TrumpHormuški TjesnacHormuzNaknada
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