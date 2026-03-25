VELIKI TALENT /

Sin legendarnog HNL-ovca produžio vjernost drugoligašu

Sin legendarnog HNL-ovca produžio vjernost drugoligašu
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ranije je odbijao pozive Hajduka i Dinama, a sada je nagrađen novim ugovorom u drugoligašu u kojem je njegov otac zaključio karijeru

25.3.2026.
11:45
Sportski.net
Šesnaestogodišnji Luka Bartolović potpisao je novi ugovor s Cibalijom iz Vinkovaca, koja se trenutačno bori za ulazak u SuperSport HNL.

Riječ je o velikom talentu hrvatskog nogometa koji je tek prije dva mjeseca napunio 16 godina, a već ima 10 nastupa za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju do 17 godina. Također je riječ o sinu prerano preminule legende HNL-a Mladena Bartolovića, od kojeg je Luka naslijedio svoj talent.

Ranije je odbijao pozive Hajduka i Dinama, a sada je nagrađen novim ugovorom u drugoligašu u kojem je njegov otac zaključio karijeru.

Dodajemo da je Bartolović ove sezone za Cibaliju odigrao 28 minuta u Prvoj NL.

POGLEDAJTE VIDEO: Schifo: 'Puno puta me Modrić spasio! Daj samo Luki i idi kući'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
