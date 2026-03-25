Sin legendarnog HNL-ovca produžio vjernost drugoligašu

Šesnaestogodišnji Luka Bartolović potpisao je novi ugovor s Cibalijom iz Vinkovaca, koja se trenutačno bori za ulazak u SuperSport HNL.

Riječ je o velikom talentu hrvatskog nogometa koji je tek prije dva mjeseca napunio 16 godina, a već ima 10 nastupa za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju do 17 godina. Također je riječ o sinu prerano preminule legende HNL-a Mladena Bartolovića, od kojeg je Luka naslijedio svoj talent.

Ranije je odbijao pozive Hajduka i Dinama, a sada je nagrađen novim ugovorom u drugoligašu u kojem je njegov otac zaključio karijeru.

Dodajemo da je Bartolović ove sezone za Cibaliju odigrao 28 minuta u Prvoj NL.

