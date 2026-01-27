Možete li među hrpom mačaka pronaći dva uljeza? Dobro promotrite fotku, nije nimalo lako

Detektivski izazovi koji testiraju moć zapažanja već dugo su pravi hit na društvenim mrežama, a osobito su popularni oni u kojima se životinje savršeno stapaju s okolinom. Takvi vizualni zadaci nerijetko izazovu pravu malu pomutnju među korisnicima koji se natječu tko će prvi uočiti skriveni detalj.

Jedan od takvih izazova posljednjih je dana potpuno osvojio Reddit. Na popularnom subredditu r/FindTheSniper, poznatom po fotografijama koje traže iznimno oštro oko i strpljenje, osvanula je naizgled simpatična, ali varljiva fotografija prepuna mačaka.

Dva uljeza

Na slici su poredane brojne mačje glavice, uredno posložene jedna do druge. Svaka mačka razlikuje se po boji krzna, veličini i pasmini, što prizoru daje dojam šarene i razigrane slagalice. No, ono što fotografiju čini posebnim izazovom jest činjenica da se među mačkama kriju i uljezi i to ne jedan, već čak dva.

Naime, među brojnim mačjim licima skrili su se žaba i rakun, toliko vješto uklopljeni u kadar da ih je na prvi pogled gotovo nemoguće primijetiti.

Autor objave dodatno je zagolicao maštu korisnika kratkim, ali izazovnim opisom:

"Pronađite varalicu i vodozemca među glupim mačkama."

Korisnici zbunjeni

Mnogima se ovaj zadatak pokazao iznimno zahtjevnim, jer rakun na prvi pogled doista nalikuje mački, dok se žaba gotovo savršeno stopila s okolinom i lako promakne oku.

Ipak, bilo je i onih s izoštrenim zapažanjem koji su uljeze uočili već nakon nekoliko sekundi.

"Vidim rakuna i žabu", "Našao sam ih", "Našao sam ih za pet sekundi", "Bilo ih je prilično lako pronaći, ali morao sam nastaviti tražiti. Ovo je urnebesno", "Slatko", "Ovaj mi se baš svidio. Mali pljačkaš kontejnera. Slatko", pisali su.

Gdje se nalaze?

Žaba se, naime, skriva na glavi crne mačke s pomalo ludim izrazom lica i isplaženim jezikom, smještene pri dnu fotografije s lijeve strane. Ako sliku promatrate odozdo prema gore, nalazi se u trećem redu, a brojeći s lijeva na desno - četvrta po redu.

Foto: Reddit

Rakun je pak zauzeo mjesto pokraj mačke čije je krzno podijeljeno na dvije boje - jednu polovicu crnu, a drugu žućkastu. Smješten je pri samom vrhu fotografije s desne strane, u trećem redu, te drugi po redu unutar tog reda.