Prvi nastup skijaša na ZOI nije prošao bez žrtve: Morao reagirati helikopter

Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini službeno se otvaraju u petak, ali već u srijedu su počela prva natjecanja. Alpski skijaši su imali trening spusta na kultnoj stazi Stelvio u Bormiju.

Na treningu je najbrži bio Ryan Cochran-Siegle. Treba naglasiti da skijaši nisu previše riskirali zbog lošeg vremena i da su ovaj trening iskoristili za upoznavanje sa stazom. Nažalost, jedan skijaš ovaj trening neće pamtiti po dobrome i zbog pada će morati propustiti Olimpijske igre.

Video pada pogledajte OVDJE.

Riječ je o Norvežaninu Fredriku Mölleru. On je doživio neugodan pad. Iako brzina nije bila velika i nije došlo do sudara sa zaštitnom ogradom, Möller ipak nije prošao bez ozljede. Naime, helikopter ga je morao prevesti u bolnicu, a te večeri otkriveno je da je Möller iščašio rame, javlja švicarski Blick..

