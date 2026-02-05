FREEMAIL
PEH /

Prvi nastup skijaša na ZOI nije prošao bez žrtve: Morao reagirati helikopter

Prvi nastup skijaša na ZOI nije prošao bez žrtve: Morao reagirati helikopter
Foto: Fabrice Coffrini/afp/profimedia

Jedan skijaš ovaj trening neće pamtiti po dobrome i zbog pada će morati propustiti Olimpijske igre

5.2.2026.
8:34
Sportski.net
Fabrice Coffrini/afp/profimedia
Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini službeno se otvaraju u petak, ali već u srijedu su počela prva natjecanja. Alpski skijaši su imali trening spusta na kultnoj stazi Stelvio u Bormiju

Na treningu je najbrži bio Ryan Cochran-Siegle. Treba naglasiti da skijaši nisu previše riskirali zbog lošeg vremena i da su ovaj trening iskoristili za upoznavanje sa stazom. Nažalost, jedan skijaš ovaj trening neće pamtiti po dobrome i zbog pada će morati propustiti Olimpijske igre.

Video pada pogledajte OVDJE.

Riječ je o Norvežaninu Fredriku Mölleru. On je doživio neugodan pad. Iako brzina nije bila velika i nije došlo do sudara sa zaštitnom ogradom, Möller ipak nije prošao bez ozljede. Naime, helikopter ga je morao prevesti u bolnicu, a te večeri otkriveno je da je Möller iščašio rame, javlja švicarski Blick..

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska hobotnica: 'Da ne daj Bože izbije rat, u njega idem s ovim momcima'

Zimske Olimpijske Igre 2026SkijanjeBormio
