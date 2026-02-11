FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ATRAKTIVNA BEOGRAĐANKA /

Andrea iz 'Gospodina Savršenog' oduševljava i kao crnka i kao plavuša: Ovako je prije izgledala

Andrea iz 'Gospodina Savršenog' oduševljava i kao crnka i kao plavuša: Ovako je prije izgledala
Foto: Instagram
Andrea kod muškaraca traži karizmu, smisao za humor, želju za putovanjima i dovoljno samopouzdanja, uz simpatičnu napomenu da bi voljela da njezin partner malo manje priča od nje.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna od kandidatkinja aktualne sezone 'Gospodina Savršenog' je i Beograđanka Andrea (26) koja se bori za Karlovu naklonost. Andrea je već u samom startu pokazala da je djevojka koja zna što želi te se ne ustručava iznijeti svoje mišljenje. Također, njezina atraktivna pojava privukla je veliku pažnju i kod gledatelja pred malim ekranima, a iako je trenutačno gledamo kao crnku, zanimljivo je da je Andrea svojedobno bila plavuša. U našoj galeriji pogledajte kako je izgledala s ovom bojom kose. 

 

Novu sezonu Gospodina Savršenog pratite na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati ili odmah na platformi Voyo

11.2.2026.
12:54
Hot.hr
Instagram/kolaž
Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026VoyoRtl
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx