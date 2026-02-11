Andrea iz 'Gospodina Savršenog' oduševljava i kao crnka i kao plavuša: Ovako je prije izgledala

Jedna od kandidatkinja aktualne sezone 'Gospodina Savršenog' je i Beograđanka Andrea (26) koja se bori za Karlovu naklonost. Andrea je već u samom startu pokazala da je djevojka koja zna što želi te se ne ustručava iznijeti svoje mišljenje. Također, njezina atraktivna pojava privukla je veliku pažnju i kod gledatelja pred malim ekranima, a iako je trenutačno gledamo kao crnku, zanimljivo je da je Andrea svojedobno bila plavuša. U našoj galeriji pogledajte kako je izgledala s ovom bojom kose.

Novu sezonu Gospodina Savršenog pratite na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati ili odmah na platformi Voyo.