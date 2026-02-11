Julia Fox zna kako privući pažnju: Pogledajte kombinacije o kojima se danima raspravlja

Julia Fox (36), talijansko-američka glumica, model i umjetnica, odavno je poznata po modnim izdanjima koja rijetko prolaze nezapaženo. Od smjelih krojeva i neobičnih materijala do potpuno nekonvencionalnih kombinacija koje brišu granicu između mode i performansa, svako njezino pojavljivanje postaje tema rasprava. U nastavku donosimo izbor nekih od njezinih najupečatljivijih i najekstravagantnijih modnih izdanja koja su obilježila crvene tepihe i ulice svjetskih metropola.