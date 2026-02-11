Zvijezde zagrijale atmosferu uoči Oscara: Dominirali duboki dekoltei, glamur i odvažni outfiti

Hollywoodski glamur zavladao je crvenim tepihom na tradicionalnom ručku nominiranih za Oscara, održanom u povijesnom hotelu Beverly Hilton, gdje su se okupile najveće zvijezde filmske industrije uoči 98. dodjele nagrada Američke filmske akademije.

Jedna od najupečatljivijih bila je Emma Stone (37), nominirana za najbolju glumicu za ulogu u filmu Bugonia. Glumica se pojavila u crnoj haljini u stilu smokinga s dubokim izrezom i satenskim džepovima, a look je upotpunila prozirnim crnim čarapama i sandalama s tankim remenčićima. Njezin vatreno crveni bob bio je stiliziran u meke valove, čime je dodatno naglasila sofisticirani dojam.

Kate Hudson (46), nominirana za najbolju glumicu za film Song Sung Blue, plijenila je poglede u jarko crvenoj satenskoj haljini bez rukava, koju je naglasila crnim remenom i kožnim opernim rukavicama. Kombinaciju je zaokružila crno-bijelim slingback salonkama te prirodnom šminkom i ležernim valovima u kosi.

Teyana Taylor (35) odlučila se za dramatičan crni outfit – haljinu s dubokim izrezom i prozirnom suknjom u kombinaciji s upečatljivim kaputom ukrašenim velikim šljokicama. Look je dodatno naglasila dugom ogrlicom i efektnim prstenjem, dok je make-up upotpunila snažnim tušem za oči. Taylor je nominirana za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu One Battle After Another.

Elegantnu jednostavnost donijela je Elle Fanning (27), koja je na događaj stigla u dugoj crnoj haljini s blazer-krojem i asimetričnom suknjom. Minimalistički stil upotpunila je crnim salonkama, diskretnim satom i prirodnom šminkom, dok je kosu nosila ravno spuštenu. Fanning je svoju prvu nominaciju za Oscara dobila za sporednu ulogu u filmu Sentimental Value.

Među brojnim slavnim gostima viđeni su i Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Jacob Elordi, Rose Byrne, Chloé Zhao i Yorgos Lanthimos, što je dodatno potvrdilo da se Hollywood već ozbiljno zagrijava za večer kada će zlatni kipići pronaći nove vlasnike.