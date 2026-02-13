Mogući kandidat za predsjednika SAD-a žestoko udario: 'Trump nas vraća u 19. stoljeće'

Guverner Kalifornije Gavin Newsom na glavnoj pozornici sigurnosne konferencije u Münchenu kritizirao Donalda Trumpa, rekavši da američki predsjednik "udvostručuje svoju glupost".

"Nikada u povijesti Sjedinjenih Američkih Država nije bilo destruktivnijeg predsjednika od sadašnjeg stanovnika Bijele kuće u Washingtonu, DC", rekao je i dodao daTrump "pokušava ponovno stvoriti 19. stoljeće".

"Dokazujemo u velikim razmjerima da možemo implementirati, da možemo konkurirati i da možemo dominirati, ali Donald Trump pokušava vratiti vrijeme", izjavio je i zaključio: "Nadam se, ako danas ne mogu ništa drugo reći, da je Donald Trump privremen. Otići će za tri godine".

Kako objavljuje The Guardian, dodao je da klimatska kriza izravno pogađa Amerikance, jer "ljudi gore, guše se, zagrijavaju se; imamo istovremene suše i poplave, povijesne šumske požare."

Dodao je kako je Kalifornija "velika plava država", ali i država s više republikanaca nego većina republikanskih saveznih država.

"Odavno smo nadišli stranačke podjele po ovom pitanju, jer ne postoji republikanski termometar ni demokratski termometar. Postoji samo stvarnost", zaključio je.

