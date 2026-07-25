FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREKINUT PROMET /

Strašna tragedija u Istri: Poginula Austrijanka, sudarila se dva auta i dva motocikla

Strašna tragedija u Istri: Poginula Austrijanka, sudarila se dva auta i dva motocikla
×
Foto: ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL

Prema zasad neslužbenim informacijama u nesreći su sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijske registracije za čijim su se upravljačem nalazili austrijski državljani

25.7.2026.
21:56
Hina
ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Austrijska državljanka smrtno je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na državnoj cesti D-66, dva kilometra prije mjesta Manjadvorci u kojoj je sudjelovalo dva vozila i dva motocikla, izvijestila je istarska policija.

Policija je dojavu o nesreći zaprimila u 19.20 sati, a prema zasad neslužbenim informacijama u nesreći su sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijske registracije za čijim su se upravljačem nalazili austrijski državljani.

U nesreći je, prema prvim informacijama, poginula austrijska državljanka te za sada nema informacija o tome ima li još ozlijeđenih.

Zbog obavljanja očevida cesta je od 20 sati zatvorena za sav promet, a djelatnici prometne policije u suradnji sa županijskom državnom odvjetnicom na mjestu događaja utvrđuju okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka očevida.

Prometna NesrećaAustrijankaIstraPolicijaCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike