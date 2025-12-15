Blagdani i neradni dani u 2026.: Solidno na početku godine, ali onda slijedi velika tuga

Stiže loša vijest za sve Hrvate - gotovo na rubu izdržljivosti!

Iduća kalendarska 2026. godina imat će svega devet neradnih dana, čak četiri blagdana past će u vikend i upropastiti pokušaje najdrevnijeg sporta s ovih prostora – spretnog spajanja neradnih dana u mini godišnji odmor. Godina pred nama može se već sad ocijeniti potpuno poraažavajućom, bit će vrlo malo prilika za spretnu kombinatoriku spajanja nespojivih dana u jedan lijepi godišnji, ostat će malo prostora za roštiljanje, gledanje filmskih maratona, dangubljenja i apsolutnog ljenčarenja.

Ali udahnimo i krenimo redom.

Ova nas je 2025. godina pomazila i servirala čak 11 neradnih dana, čime su se otvorila vrata za čak 13 neradna dana, a među blagdanima su bila samo dva „izgubljena“ jer su pala na vikend. Tijekom 2025. godine imali smo čak četiri prilike za spajanje s vikendom.

Na stranici Lak nerad zato su ovu godinu svrstali u razred praznične učinkovitosti A – što je iznimno dobra ocjena.

Razredi F prazničke učinkovitosti i tri vikenda spasa

A kakva će nam biti iduća godina? Ako se pita razred praznične učinkovitosti – propast će na razinu F.

Evo zašto.

Naime, iduće godine brojimo devet neradnih dana. Doduše, spretnim i promišljenim kalkuliranjem može se „navući“ i 13 dana, a ako ispregovarate to na poslu puno ranije (i dok još svi ostali nisu bacili oko na kalendar i shvatili što ih čeka), smiješi vam se i solidna prilika za spajanje neradnih dana s vikendom – ali svega tri puta.

Za početak, budite sigurni da ćete se oporaviti od novogodišnjeg mamurluka jer je 1. siječnja tradicionalno neradan i pada u četvrtak. Kao crvena lampica stoji mogućnost da se to spoji s nadolazećim vikendom i produlji triježnjenje do ponedjeljka.

Utorak kao as iz rukava i prilika za šest neradnih dana

No tada slijedi nova srećica – jer se u utorak, 6. siječnja, slavi Bogojavljanje ili Sveta tri kralja.

I eto savršene prilike za još jedno spajanje.

Tko je dovoljno okretan i brz u pregovorima, možda bi već sada trebao ispregovarati te slobodne dane jer je to prilika da se već na početku godine spoji šest neradnih dana u komadu.

A onda slijedi jedna velika tuga – pregolema, rekli bi mudriji.

Ništa od spajanja vikenda i neradnih dana sve do Uskrsa. Ništa od brzinskog skijanja na Jahorini ili Kranjskoj Gori.

Uskrs tradicionalno pada u nedjelju, ove godine to je 5. travnja, a iza toga slijedi neradni Uskrsni ponedjeljak.

Praznik rada kao prst u oko - petak

Praznik svih radnika (dobro, i neradnika na poslu) – Praznik rada – ove godine pada u petak. Prvomajski grah može se tako rastegnuti na vikend i u komadu dobivate tri dana solidnog odmora i priliku za prvi roštilj s prijateljima. Nije puno, ali veseli.

Dan državnosti, 30. svibnja, pada u subotu. Peh nad pehovima, ali odmah stiže mala utjeha – tjedan poslije, 4. lipnja, slavi se Tijelovo, koje pada u četvrtak. Tu se pali zelena zastavica: spojite li petak s vikendom, eto četiri neradna dana u komadu i prilike za mini bijeg u planine, spavanje, filmske trilogije ili slične radosti.

Lipanj i prva prilika za prvu dozu D vitamina i nerada

Lipanj nas ove godine dodatno mazi jer se 22. lipnja, u ponedjeljak, slavi Dan antifašističke borbe. Istina, nema tu spajanja, ali tri dana u komadu su tri dana. Prilika je to i za brzinski skok na Jadran po prve doze ljetnog vitamina D.

Srpanj je, međutim, potpuno razočaravajuć. Ništa. Nula. Sve suho. Nema što spojiti, nemate gdje udahnuti. Taj je mjesec za spajače vikenda – potpuni potop.

Kolovoz kao stvoren za majstore spajanja

No za prave znalce, već izvježbane u kalendarskim akrobacijama, prilika dolazi u kolovozu. Naime, 5. kolovoza, koji pada u srijedu, obilježava se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Smiješi se tad mogućnost da uz dva dana godišnjeg (prije ili poslije te srijede) dobijete pet neradnih dana.

Velika Gospa, 15. kolovoza, pada u subotu. Ništa od ikakvog spajanja.

Crni niz od tri mjeseca bez spajanja

A onda – zadržite dah – ništa od ikakvih spajanja ni u rujnu ni u listopadu. Ova šokantna stvar za Hrvate znači da tjednima neće biti prilike za ikakvu ozbiljniju kalendarsku akrobaciju i tome doslovno skoro neće biti kraja...

Na dan 18. studenoga, koji pada u srijedu, obilježava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Prosinac je jednako razočaravajuć kao i cijela godina – Božić, 25. prosinca, pada u petak.

Nema prostora za veća spajanja ni ozbiljnije planiranje punjenja baterija pred Novu godinu. Prava truba, rekli bi Hrvati.

Kad se podvuče crta: od devet neradnih dana potencijalno se uz dobru navigaciju i malo akrobacije može dobiti 13 neradnih dana. Čak četiri blagdana (bez Uskrsa) padaju na vikend, a tijekom cijele 2026. godine otvaraju se samo tri prilike za spajanje s vikendom.

Preživjet ćemo.

