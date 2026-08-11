Rusija zasula Ukrajinu Cirkonima, sumnja se na korejsku vezu: Pjongjang šuti

Ruske snage su ubile šest osoba u napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižju, koji je uključivao sjevernokorejske balističke projektile, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak.

Šest drugih osoba je preko noći ubijeno u ukrajinskoj Dnjipropetrovskoj i Donjeckoj oblasti, a ruski napad na Kijev je prouzročio požare u glavnom gradu, kazali su ukrajinski dužnosnici.

Regionalni guverner Ivan Fedorov je na internetu objavio fotografije koje prikazuju zapaljene zgrade i vozila u Zaporižji, gdje su dužnosnici kazali da je ranjeno 20 osoba.

"Grad je pogođen sjevernokorejskim balističkim projektilima, (protubrodskim raketama) Cirkonima i (precizno navođenim bombama) KAB", napisao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram.

"(Bio je to) brutalan napad radi nanošenja maksimalne štete civilnoj infrastrukturi", dodao je.

Rusija i Sjeverna Koreja bez komentara

Rusija nije odmah kazala je li koristila sjevernokorejsko oružje u napadu na Zaporižju. Pjongjang također nije komentirao izvješća.

Rusko ministarstvo obrane je objavilo da su njegove snage pogodile sortirnicu pošte u Kijevu za koju je reklo da se koristi za distribuciju robe dvojne namjere, uključujući dijelove za bespilotne letjelice i opremu za elektroničko ratovanje.

Ruske snage su također pogodile metalurško postrojenje u Zaporižji koje proizvodi čelik za koji je ministarstvo reklo da ga koristi ukrajinska vojska.

Do napada je došlo nakon ukrajinskog napada dronom za koji su ruske vlasti u ponedjeljak rekle da je u njemu ubijeno 13, a ranjeno 39 osoba u ruskom gradu Nižnjekamsku.

Kijev pak sve češće napada Rusiju, uključujući njene rafinerije za naftu te skladišta koje koristi internetska trgovina Wildberries. Ukrajina je u utorak objavila da je gađala naftnu rafineriju u ruskom gradu Orsku u sklopu svojih najnovijih napada.

Sjevernokorejske veze s Rusijom

Reuters je citirao dužnosnika ukrajinske vojne obavještajne službe koji je prošlog tjedna rekao da je sjevernokorejska raketna jedinica stigla u zapadnu Rusiju te da bi mogla biti opremljena sa 120 balističkih projektila i šest lansera za napade na Ukrajinu.

Rusija je lansirala brojne sjevernokorejske balističke projektile na Ukrajinu od kraja 2023., no raspoređivanje sjevernokorejskih raketnih snaga bi predstavljalo proširenje već ekstenzivne vojne suradnje Moskve i Pjongjanga, piše Reuters. Zelenskij je u subotu na društvenoj platformi X rekao da "je donesena odluka da se između 30.000 i 50.000 Sjevernokorejaca rasporedi na teritoriju Rusije" kako bi se borili za Moskvu.

Rusija i Sjeverna Koreja su prije dvije godine potpisale sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koji uključuje klauzulu o uzajamnoj pomoći ako se ijedna od njih suoči s agresijom.

Procjenjuje se da je Sjeverna Koreja poslala 14.000 vojnika u rusku Kursku oblast 2024. nakon upada ukrajinskih snaga u tu regiju.

Sjeverna Koreja je Rusiju opskrbila milijunima komada topničkog i minobacačkog streljiva, balističkim projektilima, dalekometnim topništvom i višecijevnim bacačima raketa, prema ukrajinskim i neovisnim procjenama.