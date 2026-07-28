Španjolski prvoligaš ostao bez stadiona manje od dva tjedna prije sezone

Španjolski prvoligaš Rayo Vallecano malo manje od dva tjedna prije početka sezone ostao je bez svog stadiona. Grad Madrid oduzeo im je koncesiju na stadion Vallecas, piše Marca.

Regionalna vlada će ove srijede poduzeti mjere na stadionu nakon rezultata revizije stanja objekta. Regionalno ministarstvo privremeno je suspendiralo koncesiju kluba Rayo Vallecano za stadion Vallecas i započet će s hitnim popravcima.

"Proveli smo reviziju stadiona koja je ukazala na prilično obeshrabrujuće rezultate po pitanju njegova održavanja. To je, kao što svi znamo, bila izravna odgovornost i obveza kluba, baš kao i usklađenost s propisima te ishođenje licencije. Zajednica Madrida odlučila je privremeno obustaviti koncesiju kako bi se provele potrebne preinake”, objašnjava član uprave Mariano de Paco Serrano.

Ministarstvo kulture, turizma i sporta također je odlučilo privremeno suspendirati koncesiju sklopljenu s klubom Rayo Vallecano SAD, s ciljem žurnog početka potrebnih radova kako bi klub mogao nastaviti igrati na svom stadionu. Odluka je već priopćena Kraljevskom španjolskom nogometnom savezu, LaLigi i Nogometnom savezu Madrida.

Rayo Vallecano neće moći igrati na svom stadionu tijekom prvih nekoliko mjeseci sezone, a njihova alternativna lokacija još uvijek nije poznata. Momčad je već prošle sezone morala odigrati utakmicu na stadionu Butarque u Leganésu zbog lošeg stanja travnjaka.

Analiza otkriva nedostatke u sustavima zaštite od požara, električnim instalacijama i rasvjeti za slučaj nužde koje je potrebno hitno otkloniti, kao i brojne propuste proizašle iz izostanka održavanja od strane koncesionara, koji nije odgovorio na zahtjeve za dostavom dokumentacije upućene od strane regionalne uprave.

U tu je svrhu nadležno regionalno tijelo već dodijelilo tri ugovora za izvođenje radova, a početak radova predviđen je za ovu srijedu. Dok radovi budu trajali, Rayo Vallecano morat će svoje utakmice igrati na zamjenskom stadionu koji će klub sam morati predložiti LaLigi i Španjolskom nogometnom savezu.