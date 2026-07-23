FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOBNO KUPANJE /

Djevojka i žena (40) upale u nevolje u moru i utopile se: Istražuju što se dogodilo

Djevojka i žena (40) upale u nevolje u moru i utopile se: Istražuju što se dogodilo
×
Foto: TERRY BLACKBURN/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Tragedija se dogodila tijekom ljeta u kojem je u Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježeno više slučajeva utapanja

23.7.2026.
12:12
Jaga Komazec
TERRY BLACKBURN/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Djevojka tinejdžerske dobi i žena (40) preminule su nakon što su upale u nevolje u moru kod obale Essexa, izvijestila je policija.

Hitne službe pozvane su u srijedu poslijepodne na područje West Mersea, nedaleko od Colchestera, nakon dojave da se više osoba bori za život u vodi. Unatoč pokušajima reanimacije, djevojci i ženi nije bilo spasa, prenosi SkyNews.

Još jedna osoba nalazi se u bolnici u teškom stanju, dok su dvije osobe hospitalizirane s ozljedama koje nisu opasne po život.

Policija traži svjedoke

Na teren su izašle brojne hitne službe, uključujući specijalizirani tim za opasna područja, liječnike hitne pomoći i dva helikoptera. Jedna osoba prevezena je u bolnicu zračnim putem, a tri cestovnim.

Policija vjeruje da su se osobe uključene u incident međusobno poznavale. Od građana koji su u to vrijeme bili na plaži, kao i od onih koji možda imaju snimke, traže da se jave kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo.

"Naše su misli s obiteljima koje se suočavaju s gubitkom", poručio je detektiv Al Pitcher i zahvalio svima koji su već pomogli u istrazi.

Tragedija se dogodila tijekom ljeta u kojem je u Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježeno više slučajeva utapanja. Tijekom toplinskog vala u svibnju najmanje 15 ljudi, među njima većinom djeca, utopilo se kupajući se u otvorenim vodama.

Velika BritanijaEssexUtapanjeNesrećaHitne Službe
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike