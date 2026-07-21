FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČAK 21 UDARAC /

Bivšu ministricu ubio čekićem u njezinom domu: Snimka otkrila zastrašujuće detalje

Bivšu ministricu ubio čekićem u njezinom domu: Snimka otkrila zastrašujuće detalje
×
Foto: Lucy North/PA Images/Profimedia

Ministrica je bila u vladi konzervativnog premijera Johna Majora, a kasnije je obnašala dužnost glasnogovornice Reform UK-a za pitanja imigracije i pravosuđa

21.7.2026.
18:12
Hina
Lucy North/PA Images/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Muškarac optužen za ubojstvo bivše britanske ministrice Ann Widdecombe udario ju je čekićem 21 put po glavi tijekom napada u njezinu domu, izvijestila je u utorak agencija Reuters.

Widdecombe, bivša zastupnica i članica stranke Reform UK, pronađena je mrtva 9. srpnja u svojem domu na jugozapadu Engleske, dan nakon napada. Policija vjeruje da je bila ciljano napadnuta, no motiv još nije utvrđen.

Za njezino ubojstvo optužen je dvadesetosmogodišnji Joshua Kerry, koji se u utorak pojavio pred Westminsterskim magistratskim sudom u Londonu i nije se izjasnio o krivnji. Slučaj će biti prebačen na sud Old Bailey.

Kamera snimila napad u domu

Tužitelj Kashif Malik rekao je da je kamera u kući snimila napad. Prema njegovim riječima, Kerry je ušao u njenu kuću i pitao je ima li bankovne kartice i osobnu iskaznicu. Nosio je rukavice i skrivao čekić prije nego što ju je njime udario 21 put.

Nakon napada uzeo je njezin novčanik i napustio kuću, u kojoj je proveo oko dvije minute, rekao je tužitelj.

Widdecombe je bila poznata po konzervativnim društvenim stavovima. Ministrica je bila u vladi konzervativnog premijera Johna Majora od 1992. do 1997., a kasnije je obnašala dužnost glasnogovornice Reform UK-a za pitanja imigracije i pravosuđa.

Velika BritanijaMinistricaLondonUbojstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike