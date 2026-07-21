Tijelo Filipa Mihalića nalazi se u Dominikanskoj Republici? MVEP: Nema potvrde o smrti

Filip Mihalić (27), poduzetnik iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina, preminuo je tijekom boravka u inozemstvu. Kako se neslužbeno doznaje, njegovo tijelo nalazi se u Dominikanskoj Republici, a uzrok smrti zasad nije poznat. Navodno mu je pozlilo.

O slučaju se oglasilo i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

"U tijeku su intenzivne provjere te za sada nema službene potvrde navedene informacije o smrti navedenog hrvatskog državljanina. Po primitku potvrde, o istom ćemo vas bez odgode izvijestiti", poručili su iz MVEP-a.

Bio optužen s ocem Anđelkom Mihalićem

Podsjetimo, Mihalić je javnosti postao poznat tijekom afere s krivotvorenim brzim antigenskim testovima na COVID-19, zbog čega je u medijima dobio nadimak "Korona Kid". Sin je bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika Anđelka Mihalića.

Kako prenosi 24sata, DORH je u prosincu prošle godine podigao optužnicu protiv Filipa Mihalića i njegova oca Anđelka zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova. Prema optužnici, time su stekli gotovo 450.000 eura nepripadajuće koristi.

Državno odvjetništvo tada je objavilo da ih tereti da su, kao odgovorne osobe varaždinske tvrtke koja je uvozila originalne testove kineskog proizvođača, u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji su oponašali izgled, pakiranje i sastav originala.