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ŽIVIO U INOZEMSTVU /

Preminuo poduzetnik Filip Mihalić, poznat kao 'Korona kid' iz velike afere

Preminuo poduzetnik Filip Mihalić, poznat kao 'Korona kid' iz velike afere
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Njegov poslovni uspon započeo je preko tvrtke Buryen, koja je tijekom pandemije dobivala izdašne ugovore za nabavu medicinske opreme

21.7.2026.
10:35
danas.hr
Matija Habljak/PIXSELL
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Filip Mihalić, kontroverzni poduzetnik iz Gornjeg Kneginca, preminuo je u dobi od 27 godina za vrijeme boravka u inozemstvu, doznaju u ponedjeljak Varaždinske vijesti, a prenosi Varaždinski.hr. 

Mihalić je bio mladi poduzetnik Gornjeg Kneginca kraj Varaždina i sin bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Anđelka Mihalića, a javnosti je postao poznat po velikoj aferi povezanoj s uvozom i distribucijom krivotvorenih brzih antigenskih testova na COVID-19. 

Tada je u medijima dobio nadimak "Korona Kid".

Uključio se i Interpol 

Njegov poslovni uspon započeo je preko tvrtke Buryen, koja je tijekom pandemije dobivala izdašne ugovore za nabavu medicinske opreme. Sumnje u zakonitost poslovanja pojavile su se nakon što su istražitelji posumnjali da su testovi kineskog proizvođača krivotvoreni u pogonu u Turskoj te potom uvezeni i plasirani na hrvatsko i europsko tržište kao originalni, piše Varaždinski.hr. 

Zbog opsega te operacije, uz hrvatsku policiju i državno odvjetništvo u istragu su se uključili Interpol i međunarodne institucije.

Slučaj je privlačio pozornost i zbog njegovog luksuznog životnog stila pa su ga pratili izvještaji o vožnji skupih automobila te o prijašnjim problemima sa zakonom koji su uključivali optužbe za krivotvorenje novca.

Filip MihalićKoronaPreminuo
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