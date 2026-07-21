Preminuo poduzetnik Filip Mihalić, poznat kao 'Korona kid' iz velike afere
Njegov poslovni uspon započeo je preko tvrtke Buryen, koja je tijekom pandemije dobivala izdašne ugovore za nabavu medicinske opreme
Filip Mihalić, kontroverzni poduzetnik iz Gornjeg Kneginca, preminuo je u dobi od 27 godina za vrijeme boravka u inozemstvu, doznaju u ponedjeljak Varaždinske vijesti, a prenosi Varaždinski.hr.
Mihalić je bio mladi poduzetnik Gornjeg Kneginca kraj Varaždina i sin bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Anđelka Mihalića, a javnosti je postao poznat po velikoj aferi povezanoj s uvozom i distribucijom krivotvorenih brzih antigenskih testova na COVID-19.
Tada je u medijima dobio nadimak "Korona Kid".
Uključio se i Interpol
Njegov poslovni uspon započeo je preko tvrtke Buryen, koja je tijekom pandemije dobivala izdašne ugovore za nabavu medicinske opreme. Sumnje u zakonitost poslovanja pojavile su se nakon što su istražitelji posumnjali da su testovi kineskog proizvođača krivotvoreni u pogonu u Turskoj te potom uvezeni i plasirani na hrvatsko i europsko tržište kao originalni, piše Varaždinski.hr.
Zbog opsega te operacije, uz hrvatsku policiju i državno odvjetništvo u istragu su se uključili Interpol i međunarodne institucije.
Slučaj je privlačio pozornost i zbog njegovog luksuznog životnog stila pa su ga pratili izvještaji o vožnji skupih automobila te o prijašnjim problemima sa zakonom koji su uključivali optužbe za krivotvorenje novca.