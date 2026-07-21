Preminuo poduzetnik Filip Mihalić, poznat kao 'Korona kid' iz velike afere

Filip Mihalić, kontroverzni poduzetnik iz Gornjeg Kneginca, preminuo je u dobi od 27 godina za vrijeme boravka u inozemstvu, doznaju u ponedjeljak Varaždinske vijesti, a prenosi Varaždinski.hr.

Mihalić je bio mladi poduzetnik Gornjeg Kneginca kraj Varaždina i sin bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika Anđelka Mihalića, a javnosti je postao poznat po velikoj aferi povezanoj s uvozom i distribucijom krivotvorenih brzih antigenskih testova na COVID-19.

Tada je u medijima dobio nadimak "Korona Kid".

Uključio se i Interpol

Njegov poslovni uspon započeo je preko tvrtke Buryen, koja je tijekom pandemije dobivala izdašne ugovore za nabavu medicinske opreme. Sumnje u zakonitost poslovanja pojavile su se nakon što su istražitelji posumnjali da su testovi kineskog proizvođača krivotvoreni u pogonu u Turskoj te potom uvezeni i plasirani na hrvatsko i europsko tržište kao originalni, piše Varaždinski.hr.

Zbog opsega te operacije, uz hrvatsku policiju i državno odvjetništvo u istragu su se uključili Interpol i međunarodne institucije.

Slučaj je privlačio pozornost i zbog njegovog luksuznog životnog stila pa su ga pratili izvještaji o vožnji skupih automobila te o prijašnjim problemima sa zakonom koji su uključivali optužbe za krivotvorenje novca.