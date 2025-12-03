FREEMAIL
ZARADILI 450.000 EURA /

Podigli optužnicu protiv 'Korona Kida' i bivšeg HDZ-ovog zastupnika: Evo koja kazna im prijeti

Podigli optužnicu protiv 'Korona Kida' i bivšeg HDZ-ovog zastupnika: Evo koja kazna im prijeti
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Lažne COVID testove prodavali su u Hrvatskoj, Grčkoj, Rumunjskoj, Austriji, Španjolskoj i SR Njemačkoj

3.12.2025.
7:45
danas.hr
Matija Habljak/PIXSELL
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv Filipa Mihalića (26) i njegova oca Anđelka Mihalića (66), bivšeg HDZ-ova zastupnika, zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova na COVID-19, čime su ostvarili protupravnu zaradu od gotovo 450.000 eura.

Prema optužnici koju je objavio DORH, na teret im se stavlja da su u razdoblju od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova te proizveli 1.326.000 komada neoriginalnih testova. 

Potom su putem svog trgovačkog društva, lažno ih prikazujući kao originalne, uvezli u Republiku Hrvatsku i prodali društvima i ustanovama na području Republike Hrvatske, Grčke, Rumunjske, Austrije, Španjolske i SR Njemačke, ostvarivši time svom trgovačkom društvu protupravnu imovinsku korist u iznosu od 445.932,35 eura. Zbog masovne distribucije krivotvorenih lijekova obojici prijeti kazna zatvora od jedne do osam godina. 

Pranje novca

Filipa Mihalića se tereti i da je u razdoblju od 10. siječnja 2023. pa do 3. studenoga 2023. u Varaždinu, u cilju prikrivanja porijekla protupravno stečenog novca koje je njegovo trgovačko društvo ostvarilo prodajom neoriginalnih antigenskih testova u iznosu od 445.932,35 eura, navedeni novac isplatio sebi kao osnivaču na ime ostvarene dobiti društva, a potom ga predao u banku radi oročenja.

U optužnici je predloženo da mu se navedeni iznos oduzme kao protupravna imovinska korist ostvarena kaznenim djelom pranja novca.

Prema Kaznenom zakonu, zbog pranja novca prijeti mu kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je nekad govorila majka momka koji je u koronakrizi postao milijunaš: ' Poseban je, gleda stvari drukčijim očima'

