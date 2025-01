Detalji pada 'Korona Kida': Na slučaju radili strani kriminalisti, Kinezi poslali presudne dokaze

Filip Mihalić, poznat pod nadimkom "Korona Kid" u nedjelju je dobio najmanje mjesec dana istražnog zatvora zbog sumnje da je preko svoje tvrtke Buryen krivotvorio COVID testove i prao novac.

Policija je u petak uhitila i njegovog oca Anđelka Mihalića, bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika i direktora pogona svojeg sina. Sumnjiče ga da je sudjelovao u krivotvorenju medicinske opreme. Istražitelji sumnjaju da je njihova "operacija" trajala godinu dana - od siječnja 2022. do siječnja 2023.

Opširna istraga

Milijunske sumnjive poslove istraživao je velik broj domaćih i stranih kriminalista, a kako neslužbeno doznaju 24sata, istraga je dugo trajala zbog same opširnosti. Hrvatski kriminalisti koristili su međunarodnu pomoć kako bi dobili odgovore kolega iz Turske i Kine.

Za informacije su se čak obratili i kineskoj kompaniji koja je proizvodila originalne testove za koronu. Kompanija je potvrda da Mihaliću nisu prodali licencu za proizvodnju, ali i da nisu ustupili tzv. "know how" - model po kojem bi on samostalno mogao proizvoditi testove. Mihalić je od njih uvozio licencirane testove da bi ubrzo ušao u posao s kompanijom iz Turske.

Podsjetimo, Filip Mihalić nedavno je završio u istražnom zatvoru nakon što je prijetio jednom varaždinskom odvjetniku. "Naći ću te, imam metak za tebe", prijetio Mihalić u lipnju prošle godine.

