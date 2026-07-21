Mladić (25) preminuo u kampu na festivalu, trojica uhićena zbog droge

Dvadesetpetogodišnji Dewi Evans preminuo je u subotu navečer u kampu Penmaenau Farm u mjestu Llanelwedd u Walesu, u blizini sajmišta na kojem se održava najveći godišnji poljoprivredni festival u zemlji, Royal Welsh Show, javlja WalesOnline.

Prema priopćenju policije Dyfed-Powys, službe su oko 22:30 sati zaprimile dojavu o hitnom medicinskom slučaju. Na mjesto događaja stigli su djelatnici hitne medicinske pomoći, no unatoč pokušajima reanimacije Evans je proglašen mrtvim na mjestu događaja.

Nakon njegove smrti policija je uhitila trojicu muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s drogama. Istraga je u tijeku, a vlasti zasad nisu objavile da postoji izravna povezanost između uhićenja i uzroka smrti. Slučaj se vodi kao neobjašnjena smrt dok se ne dovrše obdukcija i daljnja istraga.

Obitelj moli za privatnost

Evans je bio iz mjesta Llanfihangel Glyn Myfyr u okrugu Conwy. U priopćenju njegova obitelj opisala ga je kao "voljenog i dragog sina, brata i unuka" te poručila da će njegov odlazak biti "velik gubitak za obitelj i zajednicu u Uwchaledu", piše BBC.

"Obitelj i zajednica mole za privatnost u ovom teškom razdoblju", navodi se u priopćenju.

Incident se dogodio u kampu Penmaenau Farm, jednom od najvećih kampova koji svake godine koriste posjetitelji Royal Welsh Showa, tijekom kojeg na lokaciji borave tisuće ljudi. Unatoč tragediji, festival je započeo prema planu u ponedjeljak.

Policija je priopćila da pruža potporu obitelji preminulog putem posebno obučenih službenika te nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.