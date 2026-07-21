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Prvi čovjek Britanije oduševit će građane: Pazite što namjerava učiniti

Prvi čovjek Britanije oduševit će građane: Pazite što namjerava učiniti
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Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Kao novi britanski premijer, Burnham želi brzo djelovati

21.7.2026.
8:10
Hina
SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia
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Vlada novog britanskog premijera Andyja Burnhama smanjit će poreze na računima za struju, priopćio je Downing Street u utorak, dok pokušava ispuniti svoja obećanja o ublažavanju krize troškova života.

Britanska vlada planira ukinuti porez na dodanu vrijednost (PDV) na računima za struju kućanstava od 1. listopada, navodi se u izjavi.

Troškovi tog poteza za ovu financijsku godinu bit će financirani otkazivanjem vladinog programa digitalne identifikacije vrijednog 1,8 milijardi funti, priopćio je Downing Street.

Jedan od prvih poteza

Burnhamov ured ranije je objavio da će jedan od njegovih prvih poteza kao sljedećeg britanskog čelnika biti ukidanje vladinih planova za program digitalne identifikacije.

Program digitalne identifikacije je plan da svi zaposlenici posjeduju digitalni identifikacijski dokument, program osmišljen za borbu protiv ilegalnih migracija, ali ga međustranački parlamentarni odbor smatra "fijaskom".

Kao novi britanski premijer, Burnham želi brzo djelovati kako bi pokazao da britanska politika može funkcionirati i poboljšati životni standard nakon godina stagnacije.

„Westminster već predugo ne radi za ljude, a obitelji se bore s troškovima života“, rekao je Burnham.

„To se mora promijeniti“, dodao je.

Velika BritanijaAndy BurnhamPdvPorezStruja
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