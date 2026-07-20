On 'ima plan' i uskoro zasjeda na čelo svjetske sile: Upoznajte 'Kralja Sjevera'

Andy Burnham u ponedjeljak će postati sedmi britanski premijer u desetljeću, s izazovima pred kojima su pokleknuli njegovi prethodnici i s malo vremena da ostavi trag, piše francuska novinska agencija Afp.

Novi vođa preuzima dužnost od nepopularnog Keira Starmera samo dvije godine nakon što je dosadašnji premijer doveo laburiste na vlast uvjerljivom izbornom pobjedom nakon 14 godina vladavine konzervativaca.

Nakon što je kralj Charles III. zatražio da formira sljedeću vladu, 56-godišnji Burnham trebao bi u ponedjeljak održati svoj prvi govor ispred sjedištva britanskog premijera u ulici Downing, ubrzo nakon što se Starmer oprosti.

Iznijet će "prioritete za vraćanje povjerenja u vladu i davanje Britaniji više prostora za disanje" usred krize troškova života, rekao je njegov tim.

Očekuje se i ostvarivanje rasta i prenošenje ovlasti regionalnim zajednicama.

U ponedjeljak se očekuje i objava o njegovim imenovanjima u vladu, a sva pažnja usmjerena je na to tko će zamijeniti Rachel Reeves na mjestu ministrice financija.

Bivši gradonačelnik okruga Manchester, nadimka "Kralj Sjevera", lansiran je na vrh Laburističke stranke nakon što je Starmer prošli mjesec dao ostavku, a zastupnici ga smatraju najboljom šansom stranke da obuzda antiimigracijsku stranku Reform UK Nigela Faragea.

Zamjenica vođe Laburističke stranke Lucy Powell izjavila je u nedjelju da Burnhamovo iskustvo gradonačelništva izvan londonskog središta vlasti znači da razumije "veće, smjelije mjere" potrebne za ispunjenje obećanja Laburista iz izbornog programa.

Vruća fotelja premijera

Među Burnhamovim najhitnijim izazovima bit će gospodarstvo, visoki troškovi državnog zaduživanja, veliki troškovi socijalne pomoći i ilegalni migranti koji dolaze malim brodovima, što je potaknulo podršku Farageu.

Nepredvidive cijene energije zbog rata između SAD-a i Irana i nestabilni američki predsjednik Donald Trump također prijete njegovu premijerskom mandatu.

Novi premijer želi "radikalno" promijeniti "previše centraliziran" politički sustav i ekonomski model koji je stavio interese ispred običnih ljudi, rekla je Powell za BBC televiziju.

"Radi se o tome da se običnim ljudima pruži sigurnost na poslu, sigurnost u njihovom domu, dom koji si mogu priuštiti i živjeti u zajednici na koju mogu biti ponosni i znajući da će njihova djeca imati priliku za budućnost", rekla je.

Starmer je krajem lipnja najavio ostavku na mjesto premijera i čelnika Laburističke stranke nakon što je niz skandala, pogrešnih koraka i političkih zaokreta urušio njegovo vodstvo.

No Burnham, koji se vratio kao zastupnik u parlament prije samo četiri tjedna, ima malo prostora za manevriranje usred sporog gospodarskog rasta, visokog javnog duga i strogih financijskih pravila koja od njega zahtijevaju da uravnoteži državnu potrošnju s poreznim prihodima.

Primopredaja u Buckinghamskoj palači

Primopredaja dužnosti u ponedjeljak započet će Starmerovim posjetom Buckinghamskoj palači kako bi formalno podnio ostavku kralju prije nego što da kratku izjavu.

Burnham će zatim sam otići u Buckinghamsku palaču, prije svog prvog govora kao premijera koji će biti trenutak "razmišljanja i rješavanja", naglašavajući da Britanija mora biti iskrena u vezi s izazovima s kojima se suočava.

Burnham je bio zastupnik između 2001. i 2017., služeći kao ministar u vladama Tonyja Blaira i Gordona Browna.

Ima samo tri godine da preokrene stvari, a ankete predviđaju da će Farage sa svojom strankom pobijediti na sljedećim općim izborima koji se očekuju 2029. godine.

Burnham je u petak rekao pristašama da je njegovo preuzimanje laburista "posljednja prilika" za stranku da stvari ispravi.

Kritičari su optužili Starmerovu vladu da nije bila dovoljno pripremljena za vlast kada je izabran u srpnju 2024. Burnham inzistira da ima "plan".