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'TO JE NEPRIHVATLJIVO' /

Rusija poslala jezivo upozorenje Koaliciji voljnih: 'Bit ćete legitiman vojni cilj'

Rusija poslala jezivo upozorenje Koaliciji voljnih: 'Bit ćete legitiman vojni cilj'
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Foto: Grigory Sysoyev/TASS/Profimedia

Zapadni saveznici potvrdili su namjeru da rasporede snage u Ukrajini nakon prestanka borbi

15.7.2026.
17:53
Hina
Grigory Sysoyev/TASS/Profimedia
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Rusija je u srijedu objavila da bi raspoređivanje bilo kakvih multinacionalnih snaga u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma bilo neprihvatljivo za Moskvu koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.

Zapadni saveznici u proukrajinskoj "koaliciji voljnih" sastali su se ovog tjedna u Parizu i potvrdili namjeru da rasporede snage nakon prestanka borbi, kako bi umirili Ukrajinu i pomogli joj da obnovi svoju vojsku.

Također su rekli da će se u nadolazećim mjesecima održati vježbe kako bi se demonstrirala sposobnost djelovanja planiranih snaga, poznatih kao Multinacionalne snage za Ukrajinu (MNF-U).

'Bit ćete legitiman vojni cilj'

"U tom kontekstu, želimo ponoviti da je raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata iz zemalja takozvane 'koalicije voljnih' u Ukrajinu neprihvatljivo za našu zemlju", rekla je novinarima Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova.

"Ponavljam: to bi de facto značilo stranu intervenciju i eskalaciju prijetnji sigurnosti Rusije. Takve bismo jedinice smatrali legitimnim vojnim ciljevima", naglasila je Zaharova. 

Koaliciju voljnih čini 35 zemalja. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer na odlasku Keir Starmer predvode inicijativu koju čine saveznici Ukrajine, uglavnom europski, a cilj joj je pružiti "sigurnosna jamstva" Kijevu u okviru eventualnog mirovnog sporazuma s Rusijom.

Ukrajinski vojnici s vojnicima iz zemalja koalicije, uključujući hrvatske specijalne policajce, sudjelovali su u utorak u Parizu u velikom vojnom mimohodu na nacionalni praznik 14. srpnja.

 

RusijaUkrajinaKoalicija VoljnihVojska
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