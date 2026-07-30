Otkrili ste vaša najdraža jela tijekom ljetnih vrućina, a neki odgovori su nas iznenadili

Ljetne vrućine rijetko koga potiču na dugotrajno stajanje uz štednjak. Kada temperature porastu, većina nas bira lagana, osvježavajuća i lako probavljiva jela koja ne opterećuju organizam, a pripremaju se brzo i jednostavno.

Upravo zato pitali smo čitatelje RTL-ovog portala Net.hr na Facebooku "Koje vam je najdraže jelo tijekom ljetnih vrućina?" Njihovi odgovori pokazali su da se ljeti na stolovima najčešće nalaze jednostavna, domaća i osvježavajuća jela koja pomažu lakše podnijeti vruće dane, a neki su priznali da bi po ljeti ne odustaju od janjetine i odojka.

"Svako koje netko drugi kuha", priznala je Marijana.

"Tjestenina s rajčicama", otkrila je Neva.

"Tolika je vrućina da sam skuhala sarmu", kazala je Danica koja je još objavila fotografiju jela koje je pripremila te je otkrila da je to obiteljski ručak za dva dana.

'Pohane tikvice i salata'

Marko je priznao da on uopće nije izbirljiv: "Jedem sve. Sva jela su mi najdraža".

"Kuhani kukuruz, voće, povrće, a drugo mi se ni ne jede", napisala je Marija.

"Hladna salata", istaknula je Snježana, a jedna čitateljica otkrila je da najviše voli jesti lubenicu za vrijeme ljetnih vrućina.

"Riba je najbogatija i lagana za želudac, pogotovo lešo", savjetovala je Anka, dok je Ksena preporučila sataraš i kuhani krumpir.

"Rajčica i krastavci hladni", nadovezala se Đurđica, a Jasna je napisala: "Sataraš, račica, friški sir, malo špeka, dinja i voće".

"Carski drobljenac i zelena salata", otkrila je Vesna.

"Pohane tikvice i salata od sezonskog povrća uz to lubenica", napisala je njena imenjakinja.

'Orada, blitva i krumpir'

"Domaće tikvice, krastavci i rajčice", kazala je Dragana.

"Što više voća i povrća za salate, puno vode, a od ljetnih poslastica meni je najdraža pečena paprika s bijelim lukom", rekla je Marija.

"Orada, blitva i krumpir, maslinovo ulje i vino. Blitva i krumpir po dalmatinski", napisao je Igor.

Ostale čitateljice i čitatelji otkrili su da preferiraju grožđe ili miješanu salatu uz voće te sladoled ili hladnu juhu od rajčica te bučnicu ili, pak, kuhane tikvice.

Ipak, unatoč velikoj vrućini po ljeti, par čitatelja priznao je da se ni tada ne odriču omiljenih mesnih i masnih zalogaja.

"Janjetina", kratka i jasna bila je Tena, a s njom se složila i Vanja: "I kad pada kiša i kad sunce sja janjetina uvijek prija". Neki od čitatelja naveli su da uz to vole i čvarke i odojka.

"Grah sa zeljem", priznao je Marin.

"Slanina i domaća rajčica", kazao je Boro.

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