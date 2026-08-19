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ODLUKA JE PALA /

Trump smanjio vojnu vježbu s Južnom Korejom, otkrio razloge za neobičan potez

Trump smanjio vojnu vježbu s Južnom Korejom, otkrio razloge za neobičan potez
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Foto: Igor Ivanov/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija

Godišnja vježba UFS-a provodi se radi jačanja sposobnosti saveznika za zajedničko djelovanje

19.8.2026.
6:13
Hina
Igor Ivanov/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija
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Južna Koreja i Sjedinjene Države smanjit će opseg godišnje zajedničke vojne vježbe Ulchi Freedom Shield (UFS), koja će umjesto do 27. trajati do petka, objavila je u srijedu južnokorejska vojska.

Saveznici su se dogovorili skratiti vježbu gotovo upola, s prvotno planiranog razdoblja od 17. do 27. kolovoza, priopćio je južnokorejski Združeni stožer (JCS).

Smanjit će se i opseg terenskih vježbi, jednog od ključnih dijelova UFS-a. Južnokorejska i američka vojska još dogovaraju pojedinosti o njihovu smanjenju, naveo je JCS.

Odluka je objavljena nakon što je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju pozvao na "znatno smanjenje" zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje i SAD-a. Kao razloge je naveo troškove te svoj dobar odnos sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong-unom.

Godišnja vježba UFS-a provodi se radi jačanja sposobnosti saveznika za zajedničko djelovanje, a njezino smanjenje dolazi u vrijeme nastojanja Washingtona da obnovi diplomatski kontakt sa Sjevernom Korejom.

Donald TrumpJužna KorejaVojna VježbaSad
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