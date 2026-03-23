Moćni američki nosač aviona doplovio na Kretu: Prisilno je zaustavljen u bazi

Najveći i najnoviji američki nosač zrakoplova, USS Gerald R. Ford uplovio je u zaljev Soudu na sjeverozapadnoj obali grčkoga otoka Krete radi popravka, objavili su vojni izvori.

Brod će se zadržati na popravku u američkoj bazi na otoku nakon povratka s razmještaja u Crvenom moru u jeku rata u Iranu. Početkom ožujka na brodu je u praonici rublja izbio požar koji nije povezan s vojnom akcijom. Požar je na vrijeme stavljen pod kontrolu.

Američki mediji objavili su i da je na brodu bilo problema sa začepljenim toaletima. USS Gerald R. Ford raspoređen je na Bliski istok u veljači usred napetosti oko iranskog nuklearnog i raketnog programa, što je kasnije kulminiralo pokretanjem vojne kampanje Sjedinjenih Država i Izraela protiv te zemlje 28. veljače.

Pokrenut će se istraga

Taj je potez uslijedio nakon višetjednog američkog vojnog pojačanja na Bliskom istoku, a to se odnosi i na slanje nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln.

U nedjelju su u zaljevu Souda viđeni opskrbni i brodovi za popravke. Atenske novine Ta Nea izvijestile su da će grupa istražitelja američkih marinaca proučiti i istražiti kako je izbio požar na brodu.

Grčki mediji, koji se pozivaju na izvore grčke mornarice u bazi, izvješćuju kako se očekuje da će popravci potrajati najmanje tjedan dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump prijeti, Kuba se sprema: 'Podigli smo spremnost našeg naroda za obranu'