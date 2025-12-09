Ante Gelo dobio uzbudljiv razlog za slavlje: Jelena Perčin ponosno objavila vijest

Glazbenik Ante Gelo ima razloga za veliko slavlje – proglašen je dobitnikom godišnje nagrade Music Pub – Glazbenik 2025. Priznanje mu je uručio autor i urednik emisije, Zlatko Turkalj, a Gelo je o svemu izvijestio i na društvenim mrežama.

„Dobitnik sam godišnje nagrade Music Pub – Glazbenik 2025. Hvala puno! Vrh! Baš divno! Hvala Music Pub“, napisao je uz fotografije, nakon čega su mu u komentarima krenule pristizati brojne čestitke. Njegovu objavu podijelila je i glumica Jelena Perčin, s kojom je u vezi.

Iako su isprva nastojali privatni život držati podalje od kamera, sve se promijenilo nakon što ih je Story snimio kako se strastveno ljube na dočeku Nove godine u Dubrovniku. Danas svoju ljubav ne skrivaju – pojavljuju se zajedno na događajima i povremeno dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama.