Ante Gelo dobio uzbudljiv razlog za slavlje: Jelena Perčin ponosno objavila vijest

Ante Gelo dobio uzbudljiv razlog za slavlje: Jelena Perčin ponosno objavila vijest
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Pojavljuju se zajedno na događajima i povremeno dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama

9.12.2025.
19:38
Hot.hr
Glazbenik Ante Gelo ima razloga za veliko slavlje – proglašen je dobitnikom godišnje nagrade Music Pub – Glazbenik 2025. Priznanje mu je uručio autor i urednik emisije, Zlatko Turkalj, a Gelo je o svemu izvijestio i na društvenim mrežama.

„Dobitnik sam godišnje nagrade Music Pub – Glazbenik 2025. Hvala puno! Vrh! Baš divno! Hvala Music Pub“, napisao je uz fotografije, nakon čega su mu u komentarima krenule pristizati brojne čestitke. Njegovu objavu podijelila je i glumica Jelena Perčin, s kojom je u vezi.

Iako su isprva nastojali privatni život držati podalje od kamera, sve se promijenilo nakon što ih je Story snimio kako se strastveno ljube na dočeku Nove godine u Dubrovniku. Danas svoju ljubav ne skrivaju – pojavljuju se zajedno na događajima i povremeno dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

