OČAJ I OGORČENJE /

Drama u srcu Pariza, traktori ispod Eiffelovog tornja: 'Napustili su nas zbog svemirskog broda'

Drama u srcu Pariza, traktori ispod Eiffelovog tornja: 'Napustili su nas zbog svemirskog broda'
Foto: Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia

Poljoprivrednici također zahtijevaju prekid klanja krava zbog niza slučajeva visoko zarazne virusne bolesti kvrgave kože, koje smatraju pretjeranima i umjesto toga zalažu se za cijepljenje

8.1.2026.
8:48
Hina
Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia
Francuski poljoprivrednici blokirali su u četvrtak lokacije u Parizu u znak prosvjeda protiv sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma koji će Europska unija potpisati s južnoameričkim zemljama i drugih lokalnih problema.

Poljoprivrednici iz sindikata Coordination Rurale pozvali su na prosvjede u Parizu ljuti zbog sporazuma o slobodnoj trgovini Europske unije i južnoameričkog bloka Mercosur, za koji se boje da bi mogao preplaviti zemlju jeftinim uvozom hrane, te zbog načina na koji se vlada nosi s bolešću stoke.

Drama u srcu Pariza, traktori ispod Eiffelovog tornja: 'Napustili su nas zbog svemirskog broda'
Foto: Paoloni Jeremy/abaca/abaca Press/profimedia

"Između ogorčenja i očaja smo. Osjećamo se napuštenima, kao s Mercosurom. Napušteni smo u korist svemirskog broda, Airbusa ili automobila", rekao je za Reuters Stephane Pelletier, zamjenik predsjednika sindikata u Vienneu, u središnjoj Francuskoj.

Traktori ispod Eiffelovog tornja 

Prosvjed dolazi nekoliko dana nakon što je Europska komisija predložila da se poljoprivrednicima stavi na raspolaganje 45 milijardi eura sredstava EU-a i pristala smanjiti uvozne carine na neka gnojiva u pokušaju da pridobije zemlje koje oklijevaju u svojoj podršci Mercosuru.

Drama u srcu Pariza, traktori ispod Eiffelovog tornja: 'Napustili su nas zbog svemirskog broda'
Foto: Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia

Sporazum podržavaju zemlje poput Njemačke i Španjolske, a čini se da je Komisija dobila podršku Italije, što znači da bi imala glasove potrebne za odobrenje trgovinskog sporazuma sa ili bez francuske podrške. Glasovanje o sporazumu očekuje se u petak.

Poljoprivrednici također zahtijevaju prekid klanja krava zbog niza slučajeva visoko zarazne virusne bolesti kvrgave kože, koje smatraju pretjeranima i umjesto toga zalažu se za cijepljenje. 

Drama u srcu Pariza, traktori ispod Eiffelovog tornja: 'Napustili su nas zbog svemirskog broda'
Foto: Paoloni Jeremy/abaca/abaca Press/profimedia

Deseci traktora parkirani su na obali Seine ispod Eiffelovog tornja i blokiraju neke prilaze centru grada iz Peripheriquea, poput Porte d'Auteuila. Uspjeli su stići do centra grada iako je francuska policija uvela strogu zabranu.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi hrvatski poljoprivrednici dobili sredstva: 'Uz oca sam naučio raditi'

OČAJ I OGORČENJE /
Drama u srcu Pariza, traktori ispod Eiffelovog tornja: 'Napustili su nas zbog svemirskog broda'