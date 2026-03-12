Stigli novi detalji nesreće u kojoj je tragično preminuo brat glazbenika Darka Lazića

Brat srpskog glazbenika Darka Lazića, Dragan Lazić, tragično je poginuo u prometnoj nesreći dok je vozio motocikl. Nesreća se dogodila oko 17 sati na cesti Šabac–Valjevo, u mjestu Belotić, dok se vraćao kući.

Prema dostupnim informacijama, u nesreći su sudjelovali motocikl Suzuki kojim je upravljao Dragan Lazić i putnički automobil Opel Astra kojim je upravljao V. K. (62) iz Šapca.

Kako je naveo Mladen Mijatović, utvrđeno je da Dragan Lazić nije posjedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom, dok je potvrđeno da vozač automobila nije bio pod utjecajem alkohola.

"Istražitelji su utvrdili da vozač automobila u trenutku nesreće nije bio pod utjecajem alkohola. Također je utvrđeno da vozač motocikla ima vozačku dozvolu za upravljanje motociklom do 50 cc, ali nije imao kategoriju za vožnju motocikla kubičnog metra od 1000 cm3. Tijekom daljnjeg sudskog postupka i istrage tijekom stručnog ispitivanja treba precizno odrediti brzinu automobila i motocikla neposredno prije prometne nesreće i sudara, kao i je li vozač koristio pokazivače smjera pri skretanju s glavne ceste na sporednu cestu. Tijekom daljnje istrage treba utvrditi druge okolnosti koje su utjecale na prometnu nesreću s tragičnim posljedicama", rekao je novinar TV Pink Mladen Mijatović na svom Instagram profilu.

Podsjetimo, Dragan je ranije tog dana boravio s bratom u kafiću u Šapcu, kamo su iz sela Brestač stigli na motociklima. Glazbenik je kroz suze ispričao da su tog dana proveli lijepo vrijeme zajedno: smijali su se, razgovarali i čak svratili do manastira. Darko je za Kurir priznao da je slomljen od boli i da mu je teško podnijeti gubitak brata.

