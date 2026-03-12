Slomljeni Darko Lazić o posljednjim trenucima s bratom: 'Smijali smo se, brat me stalno ljubio'

Obitelj srpskog pjevača Darka Lazića (34) suočava se s tragičnom smrću Darkova mlađeg brata Dragana Lazića (32), koji je jučer poslijepodne poginuo u prometnoj nesreći. Ispred obiteljske kuće u selu Brestač vlada tišina ispunjena tugom, dok od ranog jutra pristižu rodbina, prijatelji i susjedi kako bi pružili podršku neutešnoj obitelji.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Podsjetimo, nesreća u kojoj je poginuo Dragan Lazić dogodila se na području Šapca, na cesti prema Valjevo. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, do sudara je došlo kada je vozač automobila marke Citroën, V. K. (62), koji se kretao iz smjera Šapca, skretao ulijevo s glavne na sporednu cestu te pritom oduzeo prednost motociklu marke Suzuki kojim je upravljao Dragan Lazić. U trenutku nesreće Dragan se kretao iz smjera Valjeva prema Šapcu, a nakon sudara navodno je odbačen i pao nekoliko desetaka metara dalje. Hitna pomoć brzo je stigla na mjesto nesreće, no liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

Srcedrapajuće riječi

Vidno slomljen, Darko je teško pronalazio riječi dok je za Kurir govorio o posljednjem danu koji je proveo s bratom.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

“Jučer je bio predivan dan. Smijali smo se, brat me stalno ljubio. Rekao mi je: ‘Brate, volim što se ovako družimo.’ Stali smo i do manastira. Nije skidao osmijeh s lica. Ja sam prvi otišao, a on je kasnije krenuo s prijateljima. Vidio sam da ih nema i to mi je bilo čudno. Prijatelj me nazvao i jedva izgovorio što se dogodilo… Ne mogu, vjerujte mi, srce će mi puknuti”, rekao je pjevač kroz suze.

Darko otišao na obdukciju

Tijekom dana Darko Lazić otišao je i u bolnicu kako bi obavio potrebnu dokumentaciju nakon što bude završena obdukcija tijela njegova brata. Nakon toga očekuje se da će obitelj organizirati posljednji ispraćaj u krugu najbližih. Kako je pjevač naveo, sahrana Dragana Lazića održat će se suta, u petak, u selu Brestač, gdje će obitelj, prijatelji i poznanici ispratiti 32-godišnjaka na vječni počinak.

Istraga otkrila detalje

Policija je u međuvremenu uhitila vozača automobila V. K. (62) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela teških djela protiv sigurnosti javnog prometa. Po nalogu tužiteljstva određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti priveden nadležnom tužiteljstvu. U automobilu se nalazila i suvozačica M. K. (60), koja je nakon nesreće prevezena u bolnicu gdje su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Prema pisanju medija, tijekom istrage utvrđeno je i da Dragan Lazić navodno nije posjedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom kojim je upravljao. Istraga o svim okolnostima nesreće i dalje traje.