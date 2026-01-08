Pijan se zabio u ogradu kod Zaprešića, pa dobio paprenu kaznu
U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba
U utorak u mjestu Brdovec kod Zaprešića, 32-godišnji muškarac je pod utjecajem alkohola sletio s ceste i udario u metalnu ogradu, javlja Policijska uprava zagrebačka.
Dolaskom do kućnog broja 21 u Ulici Ilije Gregorića, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste, zbog čega je došlo do nekontroliranog kretanja. Vozilo je završilo na nogostupu, gdje je prednjim dijelom naletjelo na metalnu dvorišnu ogradu s betonskim postoljem.
U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.
Nadzorom je policija utvrdila da je muškarac vozio pod utjecajem alkohola od 1,87 g/kg. Na mjestu događaja je uhićen te smješten u posebne prostorije policije do otriježnjenja, nakon čega je priveden na prekršajni sud.
"Policija je predložila da se proglasi krivim te kazni novčanom kaznom od 1320 eura, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca", navode iz policije. Sud je prihvatio navedeni prijedlog.
POGLEDAJTE VIDEO: Najviše snijega u posljednjih 13 godina zatrpalo Zagreb: Je li bolje čistio Tomašević ili Bandić?