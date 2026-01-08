Pijan se zabio u ogradu kod Zaprešića, pa dobio paprenu kaznu

U utorak u mjestu Brdovec kod Zaprešića, 32-godišnji muškarac je pod utjecajem alkohola sletio s ceste i udario u metalnu ogradu, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Dolaskom do kućnog broja 21 u Ulici Ilije Gregorića, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste, zbog čega je došlo do nekontroliranog kretanja. Vozilo je završilo na nogostupu, gdje je prednjim dijelom naletjelo na metalnu dvorišnu ogradu s betonskim postoljem.

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Nadzorom je policija utvrdila da je muškarac vozio pod utjecajem alkohola od 1,87 g/kg. Na mjestu događaja je uhićen te smješten u posebne prostorije policije do otriježnjenja, nakon čega je priveden na prekršajni sud.

Foto: Pu Zagrebačka

"Policija je predložila da se proglasi krivim te kazni novčanom kaznom od 1320 eura, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca", navode iz policije. Sud je prihvatio navedeni prijedlog.

