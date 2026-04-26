VAŽNA ULOGA

Istraživači tvrde: Dvije prehrambene navike povezane su s nižom tjelesnom težinom

Istraživači tvrde: Dvije prehrambene navike povezane su s nižom tjelesnom težinom
Foto: Shutterstock

Vrijeme kada jedete moglo bi imati važnu ulogu u regulaciji tjelesne težine

26.4.2026.
18:42
Magazin.hr
Prema novom istraživanju, dvije konkretne prehrambene navike povezane su s nižom tjelesnom težinom. Rezultati pokazuju da pridržavanje takvog režima može pomoći u održavanju zdrave tjelesne mase.

Opće je poznato da ono što jedemo izravno utječe na našu težinu. Međutim, važnu ulogu može imati i vrijeme obroka, piše Mirror.

Foto: Shutterstock

Navike koje utječu na tjelesnu težinu

Studija objavljena u časopisu International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity pokazala je da su dvije navike povezane s nižim indeksom tjelesne mase (BMI) tijekom vremena. Riječ je o produljenom noćnom postu i ranijem doručku.

U sklopu istraživanja, tim znanstvenika s Instituta za globalno zdravlje u Barceloni (ISGlobal) analizirao je podatke više od 7000 odraslih osoba u dobi od 40 do 65 godina. Sudionici su 2018. godine putem upitnika dali podatke o visini, težini, vremenu obroka, životnim navikama i socioekonomskom statusu.

Godine 2023. više od 3000 sudionika ponovno je sudjelovalo u kontrolnom dijelu istraživanja. Rezultati su pokazali da su raniji obroci i dulji period bez hrane tijekom noći povezani s nižim BMI-jem.

Luciana Pons-Muzzo, koja je u vrijeme istraživanja radila u ISGlobalu, a danas je zaposlena u IESE Business School, izjavila je: "Naši rezultati, u skladu s drugim novijim istraživanjima, pokazuju da produljenje noćnog posta može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine, osobito ako je popraćeno ranijom večerom i ranijim doručkom. Smatramo da je to zato što je ranije uzimanje obroka usklađenije s cirkadijalnim ritmom organizma, što omogućuje učinkovitije sagorijevanje kalorija i bolju regulaciju apetita, a to može pridonijeti održavanju zdrave tjelesne mase."

Camille Lassale, istraživačica ISGlobala i jedna od glavnih autorica studije, pojasnila je: "Postoji više načina primjene tzv. povremenog posta, a naše istraživanje odnosi se na jedan od njih – noćni post. Kod podskupine muškaraca koji prakticiraju povremeni post preskakanjem doručka uočili smo da takav pristup nema učinka na tjelesnu težinu. Druga istraživanja provedena na osobama s pretilošću pokazala su da ta metoda dugoročno nije učinkovitija od smanjenog unosa kalorija."

Ipak, znanstvenici naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja. "Još je prerano za donošenje konačnih zaključaka, stoga će preporuke morati pričekati čvršće znanstvene dokaze", istaknula je Pons-Muzzo.

Foto: Pexels

Načini sigurnog mršavljenja

Za sigurno mršavljenje, britanski NHS savjetuje:

  • Budite tjelesno aktivni najmanje 150 minuta tjedno – aktivnost možete rasporediti u kraće intervale
  • Nastojte unositi pet porcija voća i povrća dnevno – 80 g svježeg, konzerviranog ili smrznutog voća i povrća čini jednu porciju
  • Ciljajte na gubitak od 0,5 do 1 kilogram tjedno
  • Čitajte deklaracije na proizvodima – oni s više zelenih oznaka u odnosu na žute i crvene obično su zdraviji izbor
  • Zaslađena pića zamijenite vodom – ako ne volite taj okus, dodajte kriške limuna ili limete
  • Smanjite unos hrane bogate šećerom i mastima – primjerice, zamijenite zaslađene žitarice integralnima
  • Podijelite svoj plan mršavljenja s osobom od povjerenja – može vam pomoći zadržati motivaciju
  • Ne gubite na težini naglim dijetama
  • Nemojte kod kuće držati nezdravu hranu – kokice, voće i rižini krekeri mogu biti bolja alternativa
  • Nemojte preskakati obroke – to može dovesti do češćeg prejedanja
  • Nemojte jesti više nego što možete – ostatke možete sačuvati za sljedeći dan

Ako ste zabrinuti zbog svoje tjelesne težine, obratite se svom liječniku opće prakse.

