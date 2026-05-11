Sjećate se kaosa u Zagrebu 1990.? Vatrene sestre ljutito prekinule nastup i otišle s pozornice

Gotovo da nema ljubitelja Eurosonga koji se ne sjeća dramatičnog početka nastupa Španjolske 1990. godine u Zagrebu. Dvije vatrene sestre, odjevene u crne uske izazovne haljine, zbunjeno su se pogledale na pozornici dvorane Vatroslav Lisinski, odmahnule rukom i jednostavno odšetale.

Taj trenutak, noćna mora svakog izvođača, postao je legendarna anegdota i, ironično, početak globalnog uspjeha španjolskog dua Azúcar Moreno.

Naime, nastup koji ih je trebao lansirati među zvijezde započeo je potpunim fijaskom za sestre Encarnu i Antoniju "Toñi" Salazar.

Tehnički kaos

Kao prve izvođačice večeri, izašle su na pozornicu, ali tehničar zvuka nije na vrijeme pokrenuo matricu. Orkestar i sestre nisu dobili znak za početak, što je rezultiralo nesinkroniziranim i kaotičnim uvodom. Nakon nekoliko trenutaka zbunjenosti, sestre su donijele hrabru odluku - prekinule su nastup i napustile pozornicu pred milijunskim auditorijem. Nakon kratke stanke i tišine u dvorani, vratile su se i izvele svoju pjesmu "Bandido" bez greške.

Njihova energija i strast osvojile su publiku i žiri, a unatoč tehničkim poteškoćama, završile su na visokom petom mjestu s 96 bodova. Taj je nezaboravni eurovizijski nastup, umjesto da ih pokopa, katapultirao njihovu karijeru.

Nakon Eurosonga, "Bandido" je postao veliki hit diljem Europe. Azúcar Moreno stekle su ogromnu popularnost, prodavši više od dvanaest milijuna albuma diljem svijeta. Ostvarile su suradnju s proslavljenim producentom Emiliom Estefanom, a njihov hit "El Amor" iz 1994. godine pojavio se u hollywoodskom filmu "Specijalist" sa Sylvesterom Stalloneom i Sharon Stone.

Tijekom devedesetih nizale su hitove poput "Sólo Se Vive Una Vez", "Mambo" i "Esclava De Tu Piel", postavši jedne od najprodavanijih španjolskih izvođačica u povijesti.

Godine 2007. duo je šokirao javnost objavom da se povlače sa scene. Encarni je dijagnosticiran rak dojke te se posvetila liječenju. Nakon što se uspješno oporavila, pojavile su se nove prepreke - osobne nesuglasice koje su sestre udaljile na punih šest godina.

Ipak, do emotivnog pomirenja došlo je 2013. godine u španjolskoj emisiji "Tu Cara Me Suena" (Tvoje lice zvuči poznato). Dok je Toñi sjedila u žiriju, na pozornici se iznenada pojavila Encarna. Sestrinski zagrljaj i suze označili su novi početak.

Gdje su danas?

Azúcar Moreno i danas su aktivne na sceni. Godine 2020. objavile su povratnički album "El Secreto", a dvije godine kasnije ponovno su se pokušale izboriti za nastup na Eurosongu sudjelovanjem na Benidorm Festu s pjesmom "Postureo".

Iako nisu pobijedile, pokazale su da njihova energija ne jenjava. Ove godine slave četrdeset godina karijere, a i dalje nastupaju diljem Španjolske, dokazujući da su njihov jedinstveni stil i strastveni nastupi bezvremenski.

