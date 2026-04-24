Moćna akcijska snimka: Ovako Hrvatska ratna mornarica izgleda na djelu

Hrvatska ratna mornarica je od 21. do 23. travnja na lokacijama na Jadranskom moru i obali te u Kninu istovremeno provela četiri vježbe: Barakuda, Prstac, Brancin i Zrcalo.

Ministarstvo obrane (MORH) o tome se u petak oglasilo priopćenjem kojeg u cijelosti prenosimo:

"Postrojbe Hrvatske ratne mornarice su od 21. do 23. travnja 2026. provele svoje redovite godišnje vojne vježbe. Riječ je o četiri vježbe čiji je zajednički cilj provjeriti i povećati operativne sposobnosti u provedbi temeljnih misija i zadaća svake postrojbe, unaprijediti proces operativnog planiranja te provjeriti dostignuti stupanj primjene ciljeva sposobnosti. Flota Hrvatske ratne mornarice provela je vježbu Barakuda 26, Obalna straža RH vježbu Prstac 26, Pomorska baza Split vježbu Brancin 26, a Bojna obalnog motrenja i navođenja vježbu Zrcalo 26", navodi MORH.

"Vježbovne aktivnosti obuhvatile su većinu plovila HRM-a te bojeva gađanja površinskih ciljeva na moru. Vježbe su provedene u akvatoriju srednjeg Jadrana i područjima razmještaja, točnije u području pomorskog vojnog poligona 'Žirje', na vojnom vježbalištu 'Zvizdulja', otoku Žirju, na vojnoj lokaciji 'Zečevo', na postajama obalnog motrenja. Manji dio vježbi proveden je na vojnom poligonu 'Josip Markić' u Kninu. Ciklus vježbi bio je i intergranski, jer su sudjelovale postrojbe i letjelice Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te postrojbe Hrvatske kopnene vojske", dodaje Ministarstvo.

Visok stupanj vještina

"Vježba 'Barakuda 26' provedena je radi uvježbavanja procedura planiranja i provedbe pomorskih operacija snaga Flote Hrvatske ratne mornarice. Težište uvježbavanja bilo je na planiranju i provedbi aktivnosti potpovršinskog, protuzračnog, minskog, protuminskog i desantnog ratovanja, zajedničkog manevriranja površinskih snaga po nacionalnim i savezničkim procedurama, operacija pomorskog presretanja, popune na moru, signalnih vježbi te vježbe zaštite snaga u plovidbi. Nakon provedene vježbe zapovjednik Flote Hrvatske ratne mornarice kapetan bojnog broda Antun Flegar istaknuo je da su motiviranost i odlučnost bili su prisutni kod svih sudionika. 'Pripadnici Flote HRM-a zajedno sa svojim su kolegama iz HRM-a, HkoV-a i HRZ-a prikazali visok stupanj znanja, vještina i sposobnosti', rekao je zapovjednik Flote Hrvatske ratne mornarice", piše u priopćenju.

"Vojna vježba 'Prstac 26' provedena je radi uvježbavanja planiranja i provedbe zadaća iz nadležnosti Obalne straže RH i zadaća u potpori provedbi borbenih djelovanja Flote Hrvatske ratne mornarice. Aktivnostima na moru uvježbavali su se postupci taktičkog manevriranja, zaštite snaga tijekom plovidbe i u područjima baziranja, traganja i spašavanja, prekrcaja i pregleda sumnjivog broda, nadzora morskog ribarstva te tegljenja onesposobljenog plovila. Provedene su i signalne vježbe na sidru i u plovidbi. U sklopu vježbe provedena su i bojeva gađanja površinskih ciljeva danju i noću te gađanje iz pješačkog naoružanja s brodova. Zapovjednik Obalne straže RH komodor Milan Blažević istaknuo je: 'Zadovoljan sam ostvarenim rezultatima, osobito pristupom u pripremi vježbe, kao i profesionalnošću svih pripadnika Obalne straže RH. Ovogodišnja vježba potvrdila je i punu operativnu sposobnost novih gumenih brodica koje su u sastavu Obalne straže RH nepunih dva mjeseca.'"

"Bojna obalnog motrenja i navođenja provela je taktičku vježbu 'Zrcalo 26' na području srednjeg Jadrana na vojnoj lokaciji 'Zečevo' te na postajama obalnog motrenja, od Savudrije do Molunta. Cilj vježbe bila je provjera dostignute razine obučenosti i uvježbanosti za provedbu temeljne zadaće pružanja neprekidnih motriteljskih, komunikacijskih, informacijskih i kibernetičkih usluga u borbenim djelovanjima postrojbi Hrvatske ratne mornarice", navodi MORH.

"Vojna vježba 'Brancin 26' je glavna obučna aktivnost Pomorske baze Split. Organizirana je u potpori navedenih vježbi Obalne straže RH, Flote Hrvatske ratne mornarice i Bojne obalnog motrenja i navođenja, a cilj joj je bio uvježbavanje zapovjedništva i podređenih postrojbi u provedbi temeljne zadaće osiguranja cjelovite logističke potpore", zaključuje MORH.