FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TKO JE KRIV?

Umalo tragedija na hrvatskom stadionu: Urušila se tribina, jedna osoba ozlijeđena

×
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Incident na utakmici odigranoj na dubrovačkom stadionu Lapad

24.4.2026.
13:29
M.G.
VOYO logo
VOYO logo

Tijekom niželigaške utakmice između GOŠK Dubrovnika i NK Neretvanac na dubrovačkom stadionu Lapad urušio se dio betonske tribine, javlja Slobodna Dalmacija.

Jedna osoba je ozlijeđena, a zbog ove situacije tribina će se odmah se ograditi i staviti izvan uporabe. Van upotreba će biti do sanacije i uređenja.

Grad Dubrovnik je izrazio žaljenje zbog ovog incidenta te naglasio da gradska uprava nije primila informaciju od JU Športski objekti Dubrovnik o jako lošem stanju tribina.

"Sljedećim rebalansom proračuna osigurat će se interventna sredstva za sanaciju i uređenje predmetnih tribina, ali i za obnovu ostalih dijelova stadiona Lapad koji trenutačno ne zadovoljavaju potrebne standarde. Podsjećamo kako je nedavno, putem JU Športski objekti Dubrovnik, Grad Dubrovnik u cijelosti uredio teniske terene u Lapadu, uključujući i tribine koje su također bile u izrazito lošem stanju. Na jednak način pristupit će se i uređenju prostora na stadionu u Lapadu, s ciljem osiguravanja sigurnih i kvalitetnih uvjeta za sve korisnike", objavili su iz Grada Dubrovnika.

Iz kluba koji utakmice igra na tom stadionu, GOŠK Dubrovnika, su poslali sljedeću poruku:

"Mi kao član Dubrovačkog saveza športova "Gošk-Dubrovnik 1919" imamo samo ugovor o korištenju nogometnog igrališta na Lapadu, kao i travnatog nogometnog igrališta u Gospinom polju s pripadajućim klupskim prostorijama. Teren na stadionu Lapad koristimo kao i drugi klubovi (Ragbi, ŽNK Ombla, Atletski klub...).  Sigurnost svih korisnika stadiona – igrača, djelatnika i gledatelja – i naš je apsolutni prioritet. Klub će naravno surađivati s vlasnikom, nadležnim službama i stručnim osobama, i poduzeti sve potrebne mjere ukoliko se za to ukaže potreba."

POGLEDAJTE VIDEO: Lalić o Poljudu: 'Veliko čuđenje kod mene izaziva poriv da se takva ljepota uništi'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike