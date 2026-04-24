Umalo tragedija na hrvatskom stadionu: Urušila se tribina, jedna osoba ozlijeđena

Tijekom niželigaške utakmice između GOŠK Dubrovnika i NK Neretvanac na dubrovačkom stadionu Lapad urušio se dio betonske tribine, javlja Slobodna Dalmacija.

Jedna osoba je ozlijeđena, a zbog ove situacije tribina će se odmah se ograditi i staviti izvan uporabe. Van upotreba će biti do sanacije i uređenja.

Grad Dubrovnik je izrazio žaljenje zbog ovog incidenta te naglasio da gradska uprava nije primila informaciju od JU Športski objekti Dubrovnik o jako lošem stanju tribina.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Sljedećim rebalansom proračuna osigurat će se interventna sredstva za sanaciju i uređenje predmetnih tribina, ali i za obnovu ostalih dijelova stadiona Lapad koji trenutačno ne zadovoljavaju potrebne standarde. Podsjećamo kako je nedavno, putem JU Športski objekti Dubrovnik, Grad Dubrovnik u cijelosti uredio teniske terene u Lapadu, uključujući i tribine koje su također bile u izrazito lošem stanju. Na jednak način pristupit će se i uređenju prostora na stadionu u Lapadu, s ciljem osiguravanja sigurnih i kvalitetnih uvjeta za sve korisnike", objavili su iz Grada Dubrovnika.

Iz kluba koji utakmice igra na tom stadionu, GOŠK Dubrovnika, su poslali sljedeću poruku:

"Mi kao član Dubrovačkog saveza športova "Gošk-Dubrovnik 1919" imamo samo ugovor o korištenju nogometnog igrališta na Lapadu, kao i travnatog nogometnog igrališta u Gospinom polju s pripadajućim klupskim prostorijama. Teren na stadionu Lapad koristimo kao i drugi klubovi (Ragbi, ŽNK Ombla, Atletski klub...). Sigurnost svih korisnika stadiona – igrača, djelatnika i gledatelja – i naš je apsolutni prioritet. Klub će naravno surađivati s vlasnikom, nadležnim službama i stručnim osobama, i poduzeti sve potrebne mjere ukoliko se za to ukaže potreba."

POGLEDAJTE VIDEO: Lalić o Poljudu: 'Veliko čuđenje kod mene izaziva poriv da se takva ljepota uništi'