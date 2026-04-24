Talijani aktivirali 'atomsku bombu'! Guardiola sjeda na klupu Azzura?

Pep Guardiola, jedan od najtrofejnijih trenera današnjice, mogao bi postati novi izbornik talijanske nogometne reprezentacije. Vijest donosi talijanski lista La Gazzetta dello Sport.

San o novom početku za "Azzurre"

Prema navodima, Guardiola je navodno "otvoren" za ideju preuzimanja reprezentacije, a Talijanski nogometni savez (FIGC) osjeća dužnost barem pokušati nagovoriti španjolskog stručnjaka. Dodatnu težinu priči daje i činjenica da Guardiola ima snažnu povezanost s Italijom, gdje je tijekom igračke karijere nastupao za Bresciu i Romu. U opisu objave citirana je i izjava legende talijanskog nogometa Leonarda Bonuccija, koji je i dalje dio stožera reprezentacije: "Ako postoji stvarna želja za novim početkom, ja bih počeo s Guardiolom. Mislim da je to vrlo teško, ali sanjati ne košta ništa."

Domino-efekt koji uključuje i Manchester City

Priča postaje još intrigantnija time da je Guardiolin trenutni klub, Manchester City, već pripremio plan za njegov eventualni odlazak. U drugom smjeru bi išao Enzo Maresca, koji je bio Guardiolin pomoćnik kada je City 2023. osvojio Ligu prvaka.

Ovaj detalj glasinama daje dozu realnosti, jer implicira da se iza kulisa već razmišlja o budućnosti. Maresca, čiji je trenerski stil pod velikim utjecajem Guardiole, nedavno je s uspjehom vodio Leicester City i Chelsea, što ga čini logičnim izborom za nastavak Cityjeve nogometne filozofije.

Dok su mnogi talijanski navijači s oduševljenjem komentirali mogućnost Guardiolinog dolaska, drugi su izrazili sumnju, smatrajući da bi preuzimanje reprezentacije u tranziciji bio "korak unazad" za trenera njegovog kalibra. Jedan komentator stao je u obranu talijanskog nogometa, napisavši: "Imamo puno više povijesti od 90 posto reprezentacija... Četiri Svjetska prvenstva i dva Europska prvenstva ne osvajaju se slučajno."

