Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je u srijedu drugi krug Svjetskog prvenstva uvjerljivom pobjedom protiv Zelenortskih Otoka sa 44-24 (24-11).

Hrvatska je osvojila bodove koji su i prije susreta praktički bili upisani. Odabranici izbornika Dagura Sigurdssona slavili su s uvjerljivih +20 nastavivši lov za četvrtfinale.

Do kraja drugog kruga hrvatskim rukometašima preostaju još dvije utakmice, protiv Islanda u petak, te protiv Slovenije u nedjelju. Ivan Ninčević, bivši proslavljeni hrvatski rukometaš iz Zadra, dao je stručni komentar portalu Net.hr.

"Super je bilo, Sigurdsson je iskoristio priliku da razigra igrače koji su dosad malo igrali, a ove druge odmorio. Odlično odrađeno, još bolje raspoređeno. Natankali su se samopouzdanjem", kazao nam je Ivan Ninčević kojeg je Mario Šoštarić oduševio.

"Ne samo sad, Mario Šoštarić me uvijek oduševljava. Njegov repertoar šuta i egzekucija su strašni. Protiv koga igra dobro igra. Josip Šimić je isto jako dobar, igra dobro obranu, trudi se, borben je. Maraš je isto bio odličan, 6 od 6 u prvom dijelu. To je ono što nam nedostaje, vanjski šut."

To je ujedno ono što zabrinjava Ninčevića...

"Da, to nam je problem, vanjski šut. Ne odgovaraju nam fizički jake ekipe, kao što su odgovarale ranijim generacijama u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji. Nije Sigurdssonu lako, otpao mu prvo Matej Mandić, pa David Mandić, pa Dule, pa Cindra... žao mi je jako zbog Duvnjaka, em što je vođa na terenu puno nam on znači u obrani, a i u napadu je opcija više. S njim je drugačija priča. Nemamo baš izbora. Zabrinjava me to kad vidim jednu Dansku kako igra, pa oni gaze, ali baš gaze. Gledao sam u utorak Dansku i Njemačku, pa to nije normalno. Ljudi dragi, ne znam tko Dancima išta može, ma samo primirisati na pet, šest, sedam razlike. To se puca iz svih oružja."

Pucaju s devet - deset metara...

"Da i nama to nedostaje. Imamo Martinovića što dečko to odradi, ali on ne može sam, Nemamo vanjski šut. I onda se sve svodi jedan na jedan, nešto pivotu Šipiću da ubaciš i to je to. Najveći problem nam je vanjski šut, nemamo izrazitog šutera osim Martinovića. Nažalost, to je veliki problem. "

Ivan Ninčević je kazao što ga jako smeta...

"Moram reći što me jako smeta, što mi je na duši. Dakle, godinu dana se ništa ne priča o rukometu i onda krene Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj i onda se traže senzacije, stalno, konstantno odjednom svi pričaju o Daguru, o stanu u Zadru, stari igrači imaju neki kontra stav, umjesto da se svi tu ujedinimo, da budemo zajedno, ne, mi tražimo dlaku u jajetu, neke sukobe, klikove, page vieowe, lajkove. Stalno neke senzacionalističke vijesti se traže, da se prodaju vijesti, dobije klik, to mi je stvarno loše i nije ni malo normalno kod nas. Cindra neće igrati, pa svađa između ovog - onog, majke mi meni to nije normalno", govori nam Ivan Ninčević.

Za kraj je dodao i sljedeće:

"Ja ne shvaćam, jesmo li mi stvarno takav narod da se ne možemo ujediniti kad treba. Pustite ljude na miru, kad završi SP podvlačite crtu. Tad će Sigurdsson polagati račune, tad trener polaže račune. Njima treba mir, a ne sad da razmišljaju, čitaju tko je u kakvom odnosu, tko je što. Nepotrebno se dižu tenzije i remeti mir reprezentaciji. Takvo što nije potrebno", zaključio je Ivan Ninčević.

