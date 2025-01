Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u nedjelju u dvoboju s Egiptom s 28-24 (11-14) u posljednjoj utakmici skupini H na Svjetskom prvenstvu, pred potpuno ispunjenim tribinama zagrebačke Arene. Time su Egipćani osvojili prvo mjesto i prenijeli maksimalna četiri boda u sljedeći krug natjecanja, dok će Hrvatska imati dva boda.

Egipćani su cijelu utakmicu bili u prednosti, koja je u prvom poluvremenu iznosila najveća četiri gola. Hrvatski rukometaši su u više navrata došli na gol zaostatka, ali nijednom nisu uspjeli izjednačiti.

Odlučujućim se pokazalo razdoblje u drugom poluvremenu od 39. do 49. minute, kad je Hrvatska ostala bez pogotka, a Egipćani su to iskoristili i serijom 4-0 došli do pet golova razlike (23-18) i bez poteškoća ju održavali do kraja dvoboja.

Strijelce Hrvatske predvodio je Ivan Martinović sa šest pogodaka, a pet je postigao Filip Glavaš.

Marin Šego, bivši rukometni golman i reprezentativac Hrvatske koji je karijeru završio u lipnju prošle godine, dao je stručni komentar utakmice za portal Net.hr. Javio nam se iz Međugorja...

"Nisam dobro kad Hrvatska izgubi", kazat će Marin Šego...

"Utakmica je bila lijepa, atraktivna, samo da je otišla u našu korist. Puno atrakcije, uzbuđenja, dobrih obrana i golova, dobri napadi, dobra atmosfera. Sve je bilo dobro osim rezultata, ali moramo biti korektni i reći da su Egipćani zasluženo dobili. Od prve do zadnje minute su vodili nekoliko golova razlike, nisu nam dopustili da priđemo u egal, da uđemo u egal, da Egiptu uđe nervoza, malo voda u uši. Egipat je odigrao jako dobru utakmicu", dodao je Šego.

Egipat je moćan, brz i atraktivan. Nisu beze veze u TOP 5 reprezentacija svijeta u rukometu u ovom trenutku...

"Egipat je TOP reprezentacija, imaju stvarno dobre igrače. Dosta su jak, brzi, dinamični i pokretljivi. Kad golman tako brani, jako je teško dobiti tu momčad. Još na to kad se nadoda njihov trener, Španjolac Pastor, imao sam priliku s njim surađivati tri godine u Szegedu, on je sigurno jedan od najboljih taktičara u svijetu rukometa, to je pozitivno. Mislim da je on pogledao svaku našu utakmicu od 1991. pa do danas, bar po dva puta. Pastor ide u detalje, tri godine mi je bio trener i znam koliko analizira svaku utakmicu, svakog igrača ponaosob. Imao je svoje prste tu, sigurni budite da ih je imao. Egipćani su igrali Španjolski rukomet, ali on ga je još malo oplemenio."

Egipćanima je, priča nam nadalje Marin Šego, odlično radio vanjski šut i čim smo malo došli do njih da ih fauliramo, počeli su spuštati lopte na pivota i tu su počeli problemi. Nismo imali neko riješenje da ih probamo ugroziti, da okrenemo susret u našu korist.

Hrvatska je itekako bila oslabljena neigranjem Domagoja Duvnjaka i Luke Cindrića. Ivano Pavlović je bio srednji vanjski zajedno s Igorom Karačićem koji je mijenjao Cindrića. Kako su Marinu izgledale navedene rošade?

"Sigurno da nije lako kad ti otpadne jedan Domagoj Duvnjak i poslije njega Luka Cindrić, ipak su ona naša dva najstarija i najiskusnija igrača. Oni su motor i glava naše ekipe, sigurno da ekipa čim su saznali da neće igrati i jedan i drugi, sigurno da su dečki malo psihički pali i da je malo veća nervoza bila zbog toga u ekipi, što se dalo vidjeti u utakmici. Pavlović je zamijenio tu je i Karačić koji je došao u reprezentaciju jučer. Nije lako zamijeniti njih dvojicu, posebno kad je u pitanju tako mlad igrač kao što je Ivano Pavlović koji je prvi put u reprezentaciji, a svi znamo da Karačić nije prošao pripreme s reprezentacijom, bio je na pripremama i svi znamo kakve su pripreme kad se sprema čovjek za drugu polusezonu. Tu se pretežno radi teretana, trčanje i takve stvari, a malo manje rukometa. Teško je doći na teren i odmah odigrati dobru utakmicu. Igoru svaka čast što je došao u svakom slučaju".

Pokazao je Igor da mu je hrvatski dres svetinja i maknuo je ego dalje od svega, u stranu. Neki bi se ljutili što nisu bili u planovima izbornika, ali ne i Karačić koji se odmah stavio na raspolaganje za dobrobit Hrvatske.

"Pokazao je on to dosta puta, nije to prvi put, puno je to on puta pokazao. Mi smo bili suigrači, prijatelji, poznajem Igora preko 20 godina. Svi znamo kakav je Igor, čovjek, igrač, mene ne čudi što je došao, znao sam da će doći, znam kako razmišlja. Znam da je uvijek na raspolaganju reprezentaciji."

Je li Marina Šegu šokirala situacija s Cindrićem i to što je otpao za daljnji tijek SP-a?

"Pa, malo i je".

Mirza Džomba je dobro rekao, maknuti ego na stranu i istim jedrima naprijed za uspjeh i Hrvatsku. Sad slijedi drugi krug SP-a. Nego, kako Marin komentira obranu i gol Kuzmanovića i nakon toga obranu prvenstva našeg Kuzme?

"Odličan je bio, odličan je bio Kuzmanović. U prve dvije utakmice je bio jako dobar, protiv Egipta solidan. Odlične šuteve su Egipćani proizvodili i ne mora uvijek značiti da golman nije bio na nivou taj dan. Šutevi su im bili jako dobri i nije bilo puno prostora za obrane. Skinuo je što se skinuti dalo. Peša je kasnije ušao i skinuo onaj sedmerac fantastično, pa još par lopti, bio je solidan na golu, a Kuzmanovićeva obrana pa gol na gol je nešto najslađe što se može dogoditi. I kad sam vidio onu obranu Kuzmanovića, onaj skinuti zicer, rekao sam si i ja to je obrana prvenstva. To je bilo baš u stilu Kuzme, fleksibilan je i brz kao munja."

U drugom krugu moramo dobiti sve za četvrtfinale...

"Sve je na nama. Tri utakmice idu, idemo utakmicu po utakmicu i Bože moj, uz dobrog golmana, čvrstu obranu, svakog se može dobiti", zaključio je Marin Šego.