Branko Tamše, ugledni rukometni trener iz Slovenije, analizirao nam je prvi poraz Hrvatske na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Areni Zagreb. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u nedjeljnom dvoboju s Egiptom s 24-28 (11-14) u posljednjoj utakmici u skupini H na Svjetskom prvenstvu, pred potpuno ispunjenim tribinama zagrebačke Arene te će u drugi krug natjecanja krenuti s dva boda, dok će Egipćani prenijeti maksimalna četiri boda.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Strijelce Hrvatske predvodio je Ivan Martinović sa šest pogodaka, a pet ih je postigao Filip Glavaš.

Najbolji egipatski strijelac Yahia Omar je postigao šest golova, a pet puta je mrežu zatresao Seif Elderaa. Igračem utakmice proglašen je egipatski vratar Mohamed Aly koji je skupio 14 obrana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izbornik Egipta Juan Carlos Pastor postavio je jako dobar game plan cijelu utakmicu i ono što je jako bitno, Egipat je jako brzo, odnosno od početka prešao u vodstvo, znači 2-0, pa 4-1, pa 6-2, tako da je napravio onu jednu jako jako bitnu stvar, znači, ušutkao je Arenu Zagreb koja je bila prepuna, u kojoj je bila jako jako dobra atmosfera prije samog početka utakmice i nekako smo svi očekivali da će se tijekom igre i rezultata u korist Hrvatske još dizati, ali bilo je suprotno i to im je bio jako dobar potez koji su napravili na terenu i praktički Hrvatska nije ni jednom u utakmici izjednačila, odnosno povela. Egipat je vodio od početka, od prve do zadnje sekunde."

Nastavio je analizirati detalje Branko Tamše...

"Htio bih i želim istaknuti dvije situacije. Znači, u 20. minuti prvog poluvremena Hrvatska je imala zicer za poravnanje rezultata na 9-9. Nažalost, prečka je to spriječila i Egipat je otišao na 11-8. Onda se Hrvatska vraćala i u 41. minuti, opet je Hrvatska imala čisti zicer za poravnanje rezultata na 19-19 i opet je prečka to spriječila, opet je Hrvatska dobila gol iz kontre i opet su se Egipćani odvojili i jednostavno onda Hrvatska nije zabila gol 10 minuta. To je u takvim utakmicama jako puno i jednostavno kako god se trudili svi na terenu i oko njega, na tribinama, jednostavno danas je u svim segmentima reprezentacija Egipta bila bolja."

Nije tu stao...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Puno je tu stvari koje bih htio naglasiti. Šut izvan devet metara Egipta je bio 24-12, znači 50%, dok je Hrvatska izvan devet metara šutirala 12-4, znači samo 4 zgoditka i 25% šuta. To je recimo velika velika razlika, ali ono što je jako bitno, znači, Egipat je otvorio Hrvatsku prvo izvana, pa su onda stali malo dublje, pa su puno lopti davali na pivotmena, odnosno na kružnog napadača i realizirali svoje i onda kad je to već krenulo, onda su se dobro i obranili. Mohamed Aly bio je jako jako dobar i tu su istrčali tranziciju, zabili neke lagane golove. Znači, sve kako su si otprilike Egipćani zamislili u svojoj igri, puno toga su ostvarili i zato su došli do takve situacije da su bili čitavu utakmicu u prednosti. Još jednom ću morati nažalost reći, Egipat je sasvim zasluženo pobijedio".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što nam je sve Branko Tamše rekao, kojih se stvari dotaknuo u analizi, pogledajte u priloženom videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Šoštarića otkrio nakon utakmice: 'Svaki put nam je nešto nedostajalo'